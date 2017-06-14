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Babaların sağlığı Doğa Sigorta’ya emanet

Doğa Sigorta’dan Babalar Günü’ne özel tamamlayıcı sağlık sigortasında yüzde 10 indirim sunuyor. 

Babaların sağlığı Doğa Sigorta’ya emanet

Doğa Sigorta’dan Babalar Günü’ne özel tamamlayıcı sağlık sigortasında yüzde 10 indirim sunuyor. 

14 Haziran 2017 Çarşamba 15:05
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Babaların sağlığı Doğa Sigorta’ya emanet

İSTANBUL- Doğa Sigorta, 12-18 Haziran tarihleri arasında “Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” için Babalar Günü’ne özel yüzde10 indirim uyguluyor. Sadece 1 hafta sürecek indirim süresinde babalara “Tamamlayıcı Oto Bakım Hizmet Paketi” de hediye ediliyor.

Doğa Sigorta, Babalar Günü’nde hem onları mutlu edecek hem de faydalı olacak muhteşem bir hediye seçeneği sunuyor. Bu kapsamda,12-18 Haziran tarihleri arasında sadece 1 hafta sürecek bir dönem için Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda yüzde 10 indirim uygulanıyor. Üstelik babalara Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının yanı sıra “Tamamlayıcı Oto Bakım Hizmet Paketi” de hediye ediliyor.

Daha ucuza en iyi hizmet

Tamamlayıcı sağlık sigortası uygun fiyatı ve geniş teminat yapısı sayesinde ses getirmeye devam ediyor. Özel sağlık sigortasına göre çok daha hesaplı olan tamamlayıcı sağlık sigortası, sigortalıların oluşabilecek sağlık sorunlarını düşük primlerle sigorta korumasına alırken, sigortalılarSGK ile anlaşmalı özel hastanelerde fark ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Doğa Sigorta’da “Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” hem yatarak hem de ayakta ve yatarak olmak üzere iki farklı paket halinde sunuluyor. Doğa Sigorta’nın geniş anlaşmalı kurum ağıve uygun primleriyle fark yaratan ürünü, aynı zamanda sigortalılarayenileme garantisiimkânı da sunuyor.

Önce Vatan Gazetesi

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DOĞA SİGORTABABALARA ÖZELIndirimYüzde 10Bir Hafta
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