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Baba ve iki oğlu su kuyusunda ölü bulundu

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı bir köyde baba ve iki oğlu, çalışmak için gittikleri bahçelerindeki su kuyusunda ölü bulundu

Baba ve iki oğlu su kuyusunda ölü bulundu

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı bir köyde baba ve iki oğlu, çalışmak için gittikleri bahçelerindeki su kuyusunda ölü bulundu

07 Haziran 2012 Perşembe 14:15
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Baba ve iki oğlu su kuyusunda ölü bulundu

ELAZIĞ  - Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı bir köyde baba ve iki oğlu, çalışmak için gittikleri bahçelerindeki su kuyusunda ölü bulundu.

Situşağı köyünde yaşayan Şirizan Balin (71) ile oğulları Bahri (35) ve Vahap Balin (44), dün gündüz saatlerinde çalışmak için köyün yaklaşık 1 kilometre ilerisindeki bahçelerine gitti.

Babası ve ağabeylerinin gece saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine kontrol amacıyla bahçeye giden Serpil Balin, yakınlarını bulamayınca durumu köy sakinlerine ve Malatya'da yaşayan ailenin diğer fertlerine bildirdi.

Bahçede yapılan aramada, Balin ailesinin 3 ferdinin cesedi su kuyusunun içinde bulundu. Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince kuyudan çıkarılan cesetler, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaklaşık 2,5 metre çapında ve 17 metre derinlikte olan kuyunun, 8 metresinin suyla dolu olduğu belirtildi. Baba ve oğullarının, su kuyusunun üstünü ve çevresini düzenlemek amacıyla hazırladıkları harcın da bahçede durduğu gözlendi. Balin ailesinin 3 ferdinin ölüm nedeninin araştırıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Köyde yaşayan Tekin Balin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, baba ve iki oğlundan haber alınamadığının söylenmesi üzerine köylülerle birlikte bahçeye gittiklerini ve arama çalışması başlattıklarını söyledi.

Balin, ''Daha önce de gelmiş bakmışlar, fark edememişler. Biz el fenerleriyle kuyuyu taradığımız halde fark edemedik. Tam emin olmak için arkadaş feneri tuttu, ben aşağı indim. Kendi el fenerimi de çıkarttım, baktım. İçeride beton çıkıntının altında Şirizan amcanın cesedi suyun üzerine çıkmıştı. Dışarı çıktım, ekipleri aradık. Ondan sonra sivil savunma ekipleri geldi, cenazeler çıkartıldı'' dedi.

-''Gaz fark edemedim''-

Kuyuda gaz kokusu hissedip hissetmediği yönündeki soru üzerine Balin, ''Var olsa dahi ben o olayın heyecanıyla fark edemedim. 'Elektrik şasesi falan' diyorlar ama aşağıya merdiven iniyor, demirlere temas ediyor. Zaten merdiven direk suyun içine gidiyor. Elektrik olsa ben de elimi attığımda elektrik çarpması olurdu. Ben bu merdivenden aşağı indim, elektrik yoktu. Gaz fark edemedim ama çok kapalı bir kuyu değil ki. Üstü bile kapanmamış, girişi de geniş. Gaz olayının olma ihtimalini ben çok düşük görüyorum'' diye konuştu.

Bahçeye su verildikten sonra Bahri'nin, su motorunu kapatmak için kuyuya indiğini tahmin ettiğini anlatan Tekin Balin, ''Orada motorla birlikte devrilmiş. Motor aşağı düşmüş'' dedi.

Bahri'nin yüzme bildiğini belirten Balin, ''Baygınlık geçirince dibe çökmüş. Tahminim, arkasından Vahap abi girmiş, o da Bahri'yi çıkarmaya çalışırken becerememiş, dibe batmış. Arkasından Şirizan amca girmiş. Üçü de hakkın rahmetine kavuşmuş, benim varsayımım bu şekilde'' ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 07.06.2012 06:16
Anahtar Kelimeler:
Elazığ
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