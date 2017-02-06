Bab'da sivil hassasiyeti

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Bab'ı terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmak için operasyon yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu, ilçeyi hızla ele geçirme stratejisi yerine sivil kayıpların önüne geçme önceliğini gözetiyor.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatında Halep'in doğusundaki Bab ilçesindeki operasyona devam ediyor.

Aralık ayı ortasında başlayan Bab operasyonunda TSK ve ÖSO'nun karşılaştığı en büyük zorluk, terör örgütü DEAŞ'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullanması.

Savaştan önce resmi verilere göre 64 bin nüfusu olan Bab'da halen onbinlerce kişi yaşıyor.

Bölgedeki AA muhabirlerinin verdiği bilgilere göre, örgüt, karargahlarını sivil nüfusun yoğun olduğu mahalle içlerine kurmuş durumda.

TSK ve ÖSO ise DEAŞ hedeflerini vurmadan önce, bölgede sivil olup olmadığı istihbaratını yapıyor.

Bölgedeki TSK unsurlarından alınan bilgiye göre, DEAŞ ilçe merkezinde bir caminin altını ve bir sahra hastanesini karargah olarak kullanıyor. Ancak teröristlerin buralardaki varlığı izlenmesine karşın herhangi bir şekilde saldırı düzenlenmedi.

Doğrudan nüfuz yerine zayıflatarak ele geçirme

TSK ve ÖSO, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatma yolunu seçti.

Harekatta, teröristlerin çevreyle ikmal yollarını keserek dirençlerini kırma stratejisi izleniyor. Böylece, DEAŞ'la merkezde olabiliğince az çatışmaya girilerek sivillerin zarar görmesinin önlenmesi hedefleniyor.

Halihazırda Bab merkezi kuzey, batı ve doğudan kuşatılıyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda TSK ve ÖSO'nun Türkiye sınırından Suriye içlerine ilerlediği derinlik 35,1 kilometreyi buldu.

Azez-Cerablus hattını terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK'dan arındıran Fırat Kalkanı, Bab'a geçen Aralık ayında odaklanmıştı. Harekatta şu ana kadar ilçe sınırlarındaki toplam 24 yerleşim, DEAŞ'tan kurtarıldı.

TSK destekli ÖSO güçleri, Bab merkezinin 1 kilometre yakınına kadar sokulmuş durumda. Diğer yönlerden merkeze uzaklıkları ise 2 ila 3 kilometre arasında değişiyor.