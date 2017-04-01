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Bab'da 8 bin 686 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

TSK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde bugüne kadar 8 bin 686 el yapımı patlayıcı ve 5 bin 204 mayın ele geçirildi.

Bab'da 8 bin 686 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

TSK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde bugüne kadar 8 bin 686 el yapımı patlayıcı ve 5 bin 204 mayın ele geçirildi.

01 Nisan 2017 Cumartesi 14:27
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Bab'da 8 bin 686 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Bab'da icra edilen arama tarama faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Bab'ın tam olarak kontrol altına alınmasının ardından şehir merkezi ve çevresinde DEAŞ tarafından tuzaklanan çok miktarda mayın, el yapımı patlayıcı ve patlamamış mühimmat, uzman ekipler, bölgede görevli manevra personeli, yerel halk ve Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca tespit edildi.

Bu mayın, el yapımı patlayıcı ve patlamamış mühimmatın belirlenen emniyetli bölgelerdeki imha faaliyetleri sürüyor.

Bölgede ele geçen mayınların çoğunun anti-tank, bir kısmının anti-personel mayınları olduğu, mühimmat, plastik patlayıcı ve teneke gibi muhtelif malzemelerden üretilen el yapımı patlayıcıların çoğunlukla basma düzenekli veya hareket sensörlü yapıldığı belirlendi.

Mayın ve el yapımı patlayıcıların ağırlıklı olarak yol, menfez, bina girişi ve içlerine tuzaklandığı ayrıca muhtelif yerlerde de çok miktarda tuzaklanmış el yapımı patlayacı bulunduğu tespit edildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı günden itibaren bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda toplam 8 bin 686 el yapımı patlayıcı ve 5 bin 204 mayın ele geçirildi.

Bu arada, güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetler sonucunda bölge halkı evlerine dönmeye başladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay BaşkanlığıTSKBabDeaşMayınEl Yapımı Patlayıcı
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