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Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki üst düzey FETÖ'cü getirildi

MİT, Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki üst düzey FETÖ mensubunu Türkiye'ye getirdi.

Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki üst düzey FETÖ'cü getirildi

MİT, Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki üst düzey FETÖ mensubunu Türkiye'ye getirdi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 15:54
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Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki üst düzey FETÖ'cü getirildi

MİT, Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki üst düzey FETÖ mensubunu Türkiye'ye getirdi.  

MİT tarafından Azerbaycan ve Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen İsa Özdemir ve Salih Zeki Yiğit, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla aranıyordu

AA

Anahtar Kelimeler:
MİTAzerbaycanFETÖ
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