Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki üst düzey FETÖ'cü getirildi

MİT, Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki üst düzey FETÖ mensubunu Türkiye'ye getirdi.
MİT tarafından Azerbaycan ve Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen İsa Özdemir ve Salih Zeki Yiğit, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla aranıyordu
AA
MİT, Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki üst düzey FETÖ mensubunu Türkiye'ye getirdi.
MİT, Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki üst düzey FETÖ mensubunu Türkiye'ye getirdi.
MİT tarafından Azerbaycan ve Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen İsa Özdemir ve Salih Zeki Yiğit, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla aranıyordu
AA