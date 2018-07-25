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AZERBAYACAN’DAN ENERJİ ATAKLARI

Azerbaycan Alternatif ve Yenilenebilir Enerji konusunda yepyeni projeler başlatıyor

AZERBAYACAN’DAN ENERJİ ATAKLARI

Azerbaycan Alternatif ve Yenilenebilir Enerji konusunda yepyeni projeler başlatıyor

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:50
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AZERBAYACAN’DAN ENERJİ ATAKLARI

HABER: M. KEMAL SALLI

Uluslararası Nakliyeciler Birliği (UND) yönetiminin davetlisi olarak Türkiye'de temaslarda bulunan Azerbaycan Devlet Ajansı Sözcüsü Ülker Musazada, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları konularında  UND ilgilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.
Görüşmeler sırasında Musazada,  alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda Azerbaycan'da gerçekleştirilen benzersiz projelerle ilgili olarak ayrıntılı bilgiler verdi.  
Alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları konusuna büyük bir ilgi ve özen gösteren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev öncülüğünde gerçekleştirilen projelerin ülke ekonomisine yaptığı katkılar hakkında geniş bilgi veren Ülker Musazada, daha sonra, Devlet Ajansı'nın çalışma konuları ve gerçekleştirilen benzersiz projelerle ilgili olarak hazırlanmış özel tanıtım ilkelerine hizmet eden kısa filmi birlik üyelerine sundu ve görüntüler eşliğinde bilgiler verdi.

MUSAZADA, AZERBAYCAN’IN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Devlet Ajansı Sözcüsü Ülker Musazada, görüntüler eşliğinde, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları konularında, Azerbaycan’ın enerji kaynakları potansiyeli ve “Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Enerji Programı Hizmetlerinin  (istilik enerjisi, su ve gaz) Geliştirilmesine İlişkin Stratejik Yol Haritası” konusunda bilgiler verdi. Musazada, ayrıca, geleneksel üretimin kademeli olarak terkedilmesi ve yeni enerji türlerinin devreye sokularak geleneksel enerji kaynaklarına olan bağımlılığının giderilmesi ve ekolojik ortamın korunması gibi önemli hedeflere ulaşabilmek için gerçekleştirilen projeleri ayrıntılı olarak anlattı.
Musazada, Azerbaycan'da gerçekleştirilen üç aşamalı Enerji Gelişimi Modeli'nin unsurları olan “1 ev-1 elektrostansiya” ilkesi çerçevesinde ABOEM teknolojileri uygulayarak yaşam ve sivil konutların enerji teminatı, güneş, rüzgar, jeotermal ve bioenerji hesabına hibrid tipi istasyonları ilkesi çerçevesinde şehir ve bölgelerde yerel enerji kaynakları hesabına enerji sağlanması ve ülke çapında kurulan sanayi tipi santraller ve yönetim mekanizmalarının yapısı ve enerji dağıtım ağlarını, harita üzerinde UND ilgililerinin dikkatine sundu.

İLK DENEYSEL ENERJİ ÜRETİM MERKEZİ

Samux Aqro Enerji Yaşayış Kompleksi, 50 binden fazla nüfuslu bölgenin enerji ihtiyacını,  hibrid istasyonlarda üretilen enerjiyle bağımsız olarak sağlayan ilk deneysel enerji üretim merkezi olması ve bu deneyimin diğer bölgelerde ve yabancı ülkelerde kolayca uygulanabilecek olması, özellikle de enerji altyapısı olmayan bölgelerin enerji ihtiyacını sağlayabilecek olması ilgi ve heyecanla karşılandı.
Uluslarası Nakliyeciler Birliği (UND) İcra Müdürü Recai Şen, konuyla ilgili olarak yaptığı konuşmada, Azerbaycan’la enerji üretimi konusunda daha yoğun işbirliği ilkelerine dayanan ortak çalışmalar yapmak istediklerini belirtti. “Bugün Azerbaycan’ın Çin ve diğer ülkelerle daha sıkı ekonomik işbirliği ilişkileri mevcuttur. Bu da, bir yandan Türkiye ve Azerbaycan arasında ekonomik açıdan daha yoğun işbirliğinin mevcut olmasını gerektiren başlıca prensiptir. AZGÜNTEX MMC tarafından üretilen güneş panelleri de Türkiye pazarına gitmeli. Bu yönde çalışmalar yapılmalıdır” diyen Başkan Şen, yakın zamanda, Alternatif ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları konularında Devlet Ajansı yönetimi ile ayrıntılı görüşmeler yapmak istediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanAzerbaycan Alternatif Ve Yenilenebilir EnerjiAlternatif Ve Yenilenebilir Enerji
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