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'Ayşegül Terzi ve diğer şiddet mağduru kadınlarımızın yanındayız'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Kadına şiddet her ne sebeple olursa olsun kabul edilemez. Bakanlık olarak olayın takipçisi olacağız. Ayşegül Terzi ve diğer şiddet mağduru kadınlarımızın yanındayız." dedi.

'Ayşegül Terzi ve diğer şiddet mağduru kadınlarımızın yanındayız'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Kadına şiddet her ne sebeple olursa olsun kabul edilemez. Bakanlık olarak olayın takipçisi olacağız. Ayşegül Terzi ve diğer şiddet mağduru kadınlarımızın yanındayız." dedi.

19 Eylül 2016 Pazartesi 13:21
611 Okunma
'Ayşegül Terzi ve diğer şiddet mağduru kadınlarımızın yanındayız'

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çekmeköy'de, belediye otobüsünde darbedilen hemşire Ayşegül Terzi ile telefonda görüştü.

Terzi'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Kaya, "Kadına şiddet her ne sebeple olursa olsun kabul edilemez. Bakanlık olarak olayın takipçisi olacağız. Ayşegül Terzi ve diğer şiddet mağduru kadınlarımızın yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için bakanlığın çalışmalarını tavizsiz yürüttüğünü belirtti.

Bakan Kaya'nın, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Terzi'ye her türlü desteğin sağlanması talimatını verdiği de kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 19.09.2016 13:22
Anahtar Kelimeler:
Fatma Betül Sayan KayaÇekmeköyBelediye OtobüsüHemşireAyşegül TerziKadına şiddet
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