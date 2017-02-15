Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kapalı
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88258
ALTIN
143.832
DOLAR
3.6465
STERLIN
4.5341
EURO
3.8491
Quaresma'nın gözü unvanda
SON DAKİKA
Dolar/TL 3,65 seviyelerinde
SON DAKİKA
Dolar/TL 3,65 seviyelerinde
Kendini aşka adayan adam  Ahmet Selçuk İlkan
Kendini aşka adayan adam  Ahmet...
Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve Konut Yatırımı
Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve...
Sahte plakaya Darphane önlemi
SON DAKİKA
Sahte plakaya Darphane önlemi

AYM CHP'nin 9 başvurusunu esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, belirli koşullar altında KPSS şartı aranmaksızın özel harekat polisi ve öğretmen alımına ilişkin kanun hükümlerinin de bulunduğu bazı düzenlemelere yönelik iptal talebiyle yaptığı 9 başvuruyu esastan görüşecek.

AYM CHP'nin 9 başvurusunu esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, belirli koşullar altında KPSS şartı aranmaksızın özel harekat polisi ve öğretmen alımına ilişkin kanun hükümlerinin de bulunduğu bazı düzenlemelere yönelik iptal talebiyle yaptığı 9 başvuruyu esastan görüşecek.

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:50
22 Okunma
AYM CHP'nin 9 başvurusunu esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin, belirli koşullar altında KPSS şartı aranmaksızın özel harekat polisi ve öğretmen alımına ilişkin kanun hükümlerinin de bulunduğu bazı düzenlemelere yönelik iptal talebiyle yaptığı 9 başvuruyu esastan görüşecek.

Yüksek Mahkeme, CHP'nin söz konusu düzenlemeleri de içeren kanun hükümlerine yönelik iptal başvurularının ilk incelemesini tamamladı.

CHP, KPSS şartı aranmaksızın özel harekat polisi alımını düzenleyen 6757 sayılı Kanun ile öğretmen alımını düzenleyen 6758 sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

CHP tarafından, 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun ile 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı hükümlerinin de iptali istenmişti.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nu da Anayasa Mahkemesine taşıyan CHP, 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ve 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerine ilişkin iptal talebinde bulunmuştu.

CHP, ayrıca 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin de iptalini istemişti.

Başvurularla ilgili ilk incelemesini yapan Yüksek Mahkeme, bir eksiklik tespit etmeyerek, söz konusu 9 başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi.

Kanunlara yönelik iptal istemi, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülecek, yürürlüğünün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anayasa MahkemesiAYMCHPKPSS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çaldıran Belediye Başkanına terör gözaltısı
Çaldıran Belediye Başkanına terör gözaltısı
Erdoğan'dan Berdimuhammedov'a tebrik
Erdoğan'dan Berdimuhammedov'a tebrik
Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu
Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu
8 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
8 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
14 ildeki "ByLock" operasyonunda 8 kişi tutuklandı
14 ildeki "ByLock" operasyonunda 8 kişi tutuklandı
El Bab'da 8 DEAŞ'lı 'canlı bomba' öldürüldü
El Bab'da 8 DEAŞ'lı 'canlı bomba' öldürüldü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ