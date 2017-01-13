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Aydoğan'a 4 yıl 8 ay hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'a yargılandığı davada, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüt üyesi olmak" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Aydoğan'a 4 yıl 8 ay hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'a yargılandığı davada, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüt üyesi olmak" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi

13 Ocak 2017 Cuma 13:06
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Aydoğan'a 4 yıl 8 ay hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüt üyesi olmak" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Aydoğan tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında Aydoğan'ın cezalandırılması yönünde görüşünü bildirdi.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Aydoğan, PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerine katıldığı iddialarına ilişkin savunmasında, "Ben bir milletvekiliyim. Partimizin genel kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda hareket etmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

Avukatların savunmalarının ardından mahkeme, Aydoğan'a "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüt üyesi olmak" suçundan oy çokluğuyla 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verdi.

Duruşmada bir hakim ise Aydoğan'ın TCK 220/6 maddesi gereğince verilen hapis cezasında beraat etmesi gerektiğini belirterek, çoğunluğun görüşüne katılmayarak muhalefet şerhi koydu.

AA

Anahtar Kelimeler:
HDPNursel AydoğanPKKTCKSEGBİS
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