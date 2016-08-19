Aydın'da 450 kilogram kaçak domuz eti

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaçak domuz eti kesimi yapıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler Savrandere Mahallesi'ndeki bir depoya baskın yaptı. Baskında, depoda kaçak olarak kesildiği tespit edilen 450 kilogram domuz eti ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, etlerin kesimi ve piyasaya sürülmesiyle ilgili C.Ö. ve F.B'yi gözaltına aldı.

Domuz etinin, vatandaşa gıda satışı yapan yerlere verilmek üzere piyasaya sürülmek istendiği iddia edilirken, gözaltındaki C.Ö. ve F.B, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Başlatılan soruşturma sürerken domuz etlerinin imha edildiği bildirildi.