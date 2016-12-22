Aydın merkezli 9 ilde

terör örgütü PKK

'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın, Şırnak, Hakkari, Mersin, İstanbul, Batman, Bitlis, Antalya ve Ankara'da terör örgütü PKK üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan 13 kişinin arandığı bildirildi.

AA