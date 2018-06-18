Aydın Doğan hakkındaki zorla getirme kararı kaldırıldı

İş adamı Aydın Doğan hakkında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet etmek" iddiasıyla yargılandığı davada celse arasında verilen zorla getirme kararı kaldırıldı.

İstanbul 7. Asliye Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) avukatı Ahmet Tok ile sanıkların avukatları Erem Turgut Yücel, Ahmet Köksal Bayraktar, Şehnaz Yüzer katıldı.

Hakim, sanık avukatları tarafından celse arasında Aydın Doğan hakkında verilen zorla getirme kararına itiraz dilekçesinin sunulduğunu hatırlattı.

Sanık avukatlarından Şehnaz Yüzer, sanık Aydın Doğan için dosyaya konsolosluk ve noter onaylı rapor sunduklarını söyledi. Aydın Doğan'ın 21 Haziran'da açık ameliyata gireceğini kaydeden Yüzer, "Müvekkil omuriliğinden rahatsızdır. 22 Mart'taki satış işlemlerinden sonra daha önce planladığı gibi yurt dışına gitmiştir. 21 Haziran'da tekrar ameliyat olacak. Bu rapora göre asgari olarak da 18 Ağustos'a kadar kontrol altında tedavisi sürecektir. Sunulan raporlar müvekkilin ciddi rahatsızlığı içindir. Diğer müvekkil Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in de ciddi rahatsızlıkları vardır. Her iki müvekkil hakkındaki zorla getirme kararının kaldırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

"Bu yapılan aleniyet kuralına aykırıdır"

Avukat Köksal Bayraktar, zorla getirme kararının duruşma sırasında değil, celse arasında verildiğine değinerek, "Bu karardan bizim haberimiz olmamıştır. Biz kararı UYAP'tan değil, gazetelerden öğrendik. Ayrıca savunma olarak, bizim UYAP'a bakma zorunluluğumuz yok. Bu yapılan ceza usulünde geçerli olan aleniyet kuralına aykırıdır. 2 duruşmadır her iki müvekkil için 10'a yakın rapor sunduk. Biz size güveniyoruz ama siz bize güvenmiyorsunuz. Bu kararınızı bu duruşmada ortadan kaldırınız. Kaldırmadığınız takdirde gereği için en yakın ağır ceza mahkemesine gönderiniz." ifadelerini kullandı.

Zorla getirme kararı kaldırıldı

Ara karar oluşturan hakim, sanık Aydın Doğan hakkında başlangıçta 8 haftalık istirahat için 22 Nisan'da sunulan raporun 56 günü kapsadığını, raporda Doğan'ın sürekli olarak bir hastanede yatarak tedavi görmesi gerektiğinin belirtilmediğini, ayrıca tedavi görenin yurda gelip gitmesinde sakınca olup olmadığının bildirilmediğini ve bu durumun mahkemece bilinemeyeceğini kaydetti.

Önceki raporun bugün itibarıyla son bulduğunu belirten hakim, yeni sunulan rapor ve belgelerle istirahat süresi ve tedavi sürecinin devam edeceği, uzun süreli yurt dışında bulunacağı belirtildiğinden sanık Doğan hakkındaki zorla getirme müzekkeresinin sunulan belgeler ışığında ortadan kaldırılmasına ve geri alınması için ilgili emniyet birimlerine müzekkere yazılmasına karar verdi.

Hakim, sanık Hanzade Vasfiye Doğan Boyner hakkında sunulan istirahat raporunun süresinin kısa olması ancak sanık avukatları tarafından celse sonrası, duruşmaya geleceği tarihin yazılı olarak bildirilmesi halinde ya da başka bir mazeretin sunulması durumunda, hakkındaki zorla getirme müzekkeresinin geri alınması için celse arasında ilgili emniyet birimlerine yazı yazılmasına hükmetti.

Avukat Köksal Bayraktar, mahkemenin talep etmesi halinde müvekkil Aydın Doğan'ın istinabe ile beyanı alınacaksa Almanya'daki geçici ikamet ve tedavi gördüğü tıbbi merkezin adresini bildirebileceklerini söyledi.

SPK'nin avukatı Ahmet Tok, temsil ettiği kurulun raporlarında dava konusu şirketlerin ne kadar zarara uğratıldığının belirtildiğini söyleyerek, "Örtülü aktarılan tutarlar bellidir. Halka açık şirketlerin zararları bugüne kadar giderilmemiştir." ifadesini kullandı.

Avukat Şehnaz Yüzer ise Tok'un beyanlarına katılmadıklarını dile getirerek, "Tespit edilen bir zarar yoktur. Off-shore şirketlerin kazançları halka açık şirketlerin zararları değildir. Bugüne kadar da istenmemiştir." şeklinde konuştu.

Hakim, ara kararını açıklayarak, gelecek celseden bir gün öncesine kadar sanıklara ek savunmalarını sunmaları için süre verdi. Dosyanın sermaye piyasası ve mali konularda uzman bir bilirkişi heyetine verilmesine hükmeden hakim, sanık İmre Barmanbek'in, Yargıtay bozma ilamına karşı beyanlarının alınabilmesi için istinabe yazılmasına karar verdi. Aydın Doğan'ın yurt dışındaki adresinin bildirilmesi halinde, istinabe evrakının düzenlenmesine karar veren hakim, bilirkişiler tarafından sunulacak raporda, örtülü kazanç aktarılması ya da şirketlerin mal varlığı ile ilgili bir zarar tespit edilmesi halinde gerekli işlemleri ve bildirimleri yapması için SPK'ye müzekkere yazılmasına hükmetti. Duruşma 5 Eylül'e ertelendi.