Doğu Karadeniz'de yüksek kesimlere kar yağarken, Ayder'de beyaz örtüye büründü.

İlçenin yüksek kesimlerinde iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, bugün de Ayder Yaylası'nda etkili oldu. Dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda da kar kalınlığının 10 santimetreye ulaşması, turizmcileri memnun etti.

Karayolları ekipleri ise iş makineleri yardımıyla yolu araç trafiğine açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayder Turizm Derneği Başkanı Ömer Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı olacağını duyan bir çok turistin yaylaya konaklamak için geldiğini ifade eden Altun, "Türkiye'de ender bir tabiat yapısına sahip olan Ayder Yaylası, yılın 12 ayı da turizme tam kapasite hizmet vermeye çalışıyor." dedi.

Ayder Yaylası'nda işletmecilik yapan Onur Yaşar ise iki gündür aralıklarla kar yağışı olduğunu belirterek, "Yaklaşık 10 santimetreye kadar kar var. Ayder her mevsim olduğu gibi kışında ayrı güzel. Biz de hem bunun keyfini çıkarıyoruz hem de vatandaşlarımıza bu güzel doğa da hizmet etmiş oluyoruz." dedi.

AA