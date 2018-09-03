Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94548
ALTIN
255.128
DOLAR
6.6077
STERLİN
8.4646
EURO
7.6753
AB'den İdlib uyarısı
AB'den İdlib uyarısı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Çorap fabrikasında yangın
Çorap fabrikasında yangın
Karadeniz'de palamut bereketi
Karadeniz'de palamut bereketi
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj

Ayakları kesilmiş iki köpek yavrusunun tedavileri tamamlandı

Konya'da, birinin patisi, diğerinin arka ayağı kesilmiş halde bulunan köpek yavruları, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinin acil servisinde yapılan tedavilerinin ardından hayvan barınağına götürüldü.

Ayakları kesilmiş iki köpek yavrusunun tedavileri tamamlandı

Konya'da, birinin patisi, diğerinin arka ayağı kesilmiş halde bulunan köpek yavruları, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinin acil servisinde yapılan tedavilerinin ardından hayvan barınağına götürüldü.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:03
0 Okunma
Ayakları kesilmiş iki köpek yavrusunun tedavileri tamamlandı

Konya'da birinin patisi, diğerinin arka ayağı kesilmiş halde bulunan köpek yavruları, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesinin acil servisinde yapılan tedavilerinin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Veteriner Fakültesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, genel sağlık durumu iyi olan iki köpeğin 20-25 gün önce ayak ve patilerinin kesildiği belirlendi.

İki köpekteki kesiklerin kasıtlı olup olmadığının bilinmediği kaydedildi. Yaralarının iyileşmesinin ardından yavrulara protez takılacağı öğrenildi.

Merkez Selçuklu ilçesinde dün, Türk Yıldızları Parkı'na piknik yapmak için giden Mesut Büyük, kameriyelerin yakınında köpek seslerini duymuş, burada birinin patisi, diğerinin ise arka ayağı kesik köpek yavruları bulmuştu.

İhbar üzerine parka gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale ekibine teslim edilen köpek yavruları, SÜ Veteriner Fakültesi acil servisinde tedavi altına alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaAyakları Kesilmiş Iki KöpekKöpek Yavrusunun TedavileriSelçuk ÜniversitesiVeteriner Fakültesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ davası sanığı eski müfettişe hapis cezası
FETÖ davası sanığı eski müfettişe hapis cezası
Oktay'dan adli yıl mesajı
Oktay'dan adli yıl mesajı
Başkan Tuna'dan 'yerli ve milli ürün' talimatı
Başkan Tuna'dan 'yerli ve milli ürün' talimatı
Gri kategorideki terörist teslim oldu
Gri kategorideki terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'dan ayrıldı
'Boyunduruk altına almaya çalışan güçlerden korkmayacağız'
'Boyunduruk altına almaya çalışan güçlerden korkmayacağız'
"Kararları verecek tek ve mutlak güç mahkemelerdir"
"Kararları verecek tek ve mutlak güç mahkemelerdir"
'Yargıda Hedef Süre' uygulaması başladı
'Yargıda Hedef Süre' uygulaması başladı
YPG/PKK'ya ağustosta da ağır darbe
YPG/PKK'ya ağustosta da ağır darbe

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ