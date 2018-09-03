Ayakları kesilmiş iki köpek yavrusunun tedavileri tamamlandı

Konya'da birinin patisi, diğerinin arka ayağı kesilmiş halde bulunan köpek yavruları, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesinin acil servisinde yapılan tedavilerinin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Veteriner Fakültesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, genel sağlık durumu iyi olan iki köpeğin 20-25 gün önce ayak ve patilerinin kesildiği belirlendi.

İki köpekteki kesiklerin kasıtlı olup olmadığının bilinmediği kaydedildi. Yaralarının iyileşmesinin ardından yavrulara protez takılacağı öğrenildi.

Merkez Selçuklu ilçesinde dün, Türk Yıldızları Parkı'na piknik yapmak için giden Mesut Büyük, kameriyelerin yakınında köpek seslerini duymuş, burada birinin patisi, diğerinin ise arka ayağı kesik köpek yavruları bulmuştu.

İhbar üzerine parka gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale ekibine teslim edilen köpek yavruları, SÜ Veteriner Fakültesi acil servisinde tedavi altına alınmıştı.