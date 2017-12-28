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Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde indirim

Türkiye Barolar Birliğince hazırlanan "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde indirim

Türkiye Barolar Birliğince hazırlanan "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife" Resmi Gazete'de yayımlandı.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:32
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Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde indirim
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Türkiye Barolar Birliğince hazırlanan "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair TarifeResmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücret üzerinden hesaplanan tarife oranları yüzde 10 düşürüldü.

İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda 15 dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine hükmedilecek.

Toplamda 60 dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin yüzde 60'ı, 150 dosyaya kadar açılan seri davalarda yüzde 50'si, 150'den fazla açılan seri davalarda ise her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin yüzde 30'u avukatlık ücreti alınacak.

Konusu para ile ölçülemeyen işlerde, tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen maktu ücrete hükmedilecek. Sigorta tahkim komisyonlarınca hükmedilen vekalet ücreti, kabul veya reddedilen miktarı geçemeyecek.

İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, avukatlık ücreti tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanacak ancak üçüncü kısmına göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise maktu ücret 360 lira olacak.

Bir başka değişiklikle sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 990 lira olan tarife ücreti ise 850 liraya indirildi.

AA

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