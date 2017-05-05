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Avukatın avukatı da ByLock'çu çıktı

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında bir şüphelinin ifadesine eşlik etmek üzere emniyete gelen ve ByLock kullanıcısı olduğu için gözaltına alınan avukatın avukatının da aynı programı kullandığı tespit edildi.

Avukatın avukatı da ByLock'çu çıktı

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında bir şüphelinin ifadesine eşlik etmek üzere emniyete gelen ve ByLock kullanıcısı olduğu için gözaltına alınan avukatın avukatının da aynı programı kullandığı tespit edildi.

05 Mayıs 2017 Cuma 14:38
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Avukatın avukatı da ByLock'çu çıktı

Alınan aldığı bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) ulaşan bir harici bellekte yer alan bilgilerin emniyet yetkilileri ile paylaşılmasının ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında Ankara'da yakalanan şüpheli sayısı 190'a ulaştı.

Yakalanan şüphelilerin ifade alma sürecinde operasyonu yapan birimleri de şaşırtan bir olay gerçekleşti.

Gözaltına alınan mahrem imamlardan bir kişinin savunmasını üstlenen avukat D.U, şüpheli davranışları nedeniyle kimlik bilgilerinin sorgulanması sonucunda ByLock kullanıcısı çıktı. Avukat D.U'yu savunmak için Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelen avukat O.G. hakkında da sorgulama yapıldı. Yapılan incelemede avukat O.G'nin de ByLock programını kullanan örgüt üyesi olduğu tespit edildi. Bunun üzerine avukat O.G. de gözaltına alındı.

AA

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