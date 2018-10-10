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Avukat Kavili'nin tutuklanmasına ilişkin inceleme başlatıldı

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Avukat Ömer Kavili'nin tutuklanmasını isteyen savcı ile tutuklayan hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Avukat Kavili'nin tutuklanmasına ilişkin inceleme başlatıldı

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Avukat Ömer Kavili'nin tutuklanmasını isteyen savcı ile tutuklayan hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:54
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Avukat Kavili'nin tutuklanmasına ilişkin inceleme başlatıldı

ANKARA 

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet YılmazAvukat Ömer Kavili'nin tutuklanmasını isteyen savcı ile tutuklayan hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Yılmaz, makamında AA muhabirinin sorusu üzerine, Avukat Ömer Kavili'nin, duruşma salonundaki tartışma nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanmasına, ardından da tahliye edilmesine ilişkin süreçle ilgili bilgi verdi.

Mehmet Yılmaz, Kavili'nin tutuklanmasını isteyen savcı Süleyman Erturan ile tutuklama kararı veren hakim Görkem Bayraktutan hakkında inceleme kararı verildiğini kaydetti.

İnceleme kararının Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün iznine gönderildiğini bakan imzasının da tamamlandığını kaydeden Başkanvekili Yılmaz, müfettişlerin hukuka aykırılık veya yetki aşımı bulunup bulunmadığı konusunu araştıracağını ve raporunu sunacağını kaydetti.

Müfettişlerin hazırlayacağı rapor, HSK 2. Dairesince ele alınacak.

"Her alanda dayanışmaya ihtiyaç var"

Yargının yeniden yapılandığı, yeni mahkemelerin kurulduğu, istinaf mahkemelerinin devreye alındığı bir dönemde mevcut sorunlar da ortadayken en fazla dayanışmaya ihtiyaç duyulan bir süreçten geçildiğini dile getiren Yılmaz, sadece yargı için değil her alanda dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Herkesin iyi niyetli olması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Herkes bağcıyı dövme değil de üzüm yeme niyetinde olmalı. Şimdi 'Aynı gemideyiz' diye moda bir tabir var, gerçekten aynı gemideyiz. Türkiye'de yargı güvenilmez, inanılır olmaktan uzak bir noktaya düşerse bunda kaybeden topyekun millet ve devlet olacak." dedi.

"Adaletin tecellisinde en önemli unsur"

Adaletin, devletin temeli olduğunu ve bu temel üzerine ancak güzel şeylerin inşa edilebileceğini dile getiren Yılmaz, vatandaşların adliyeye güvenle girip huzurla ayrılması gerektiğini ifade etti.

Başkanvekili Yılmaz, şunları kaydetti:

"Avukat arkadaşlarımız da hakim arkadaşlarımız da yargılama faaliyetinin ayrılmaz bir bütünü. Savunma yargılama içinde önemli bir görev ifa ediyor. Adaletin tecellisinde en önemli unsur. Ama mahkemenin düzenli yürütülmesi ve herkesin orada güvenli hissetmesi de mahkemeye duyacağı saygıyla doğru orantılı. Avukat da mahkemeye olağanüstü saygı gösterecek. Hakime saygının ötesinde bir saygı bu. İsme, oradaki hakime değil yargılama faaliyetine duyduğu saygının gereği, avukat belli bir davranış, mesleki etik kuralları içinde hareket edecek. Hakimlerimiz de aynı şekilde onların da mesleki etik kuralları var. Her kural yazılı değil. Hiçbir hakim, savcı, avukat bunları unutmayacak. "

Sorunlar da yaşanabileceğini, adliyelerin "sosyal hastalıklar hastanesi" denilebilecek bir yapı olduğunu belirten Yılmaz, "Böyle bir yapı içinde tartışmalar olacak, bazen sinirler gerilecek ama hiç unutmayalım o mesleki nezaket çizgisini ne avukatımız ne hakimimiz ne savcımız aşacak." diye konuştu.

Süreç

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada, terör örgütü DHKP-C'ye üye oldukları gerekçesiyle 25 sanığın yargılandığı dava sırasında, Mahkeme Başkanı ile sanık avukatı Ömer Kavili arasında tartışma çıkmış, Mahkeme Başkanı'na yönelik itirazlarını sürdürmesi üzerine Kavili, görevli jandarma ekiplerince salondan dışarı çıkarılmıştı.

Avukat Ömer Kavili, savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, Silivri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.  

AA

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AvukatKavilliTutuklamaIncelemeönce Vatan
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