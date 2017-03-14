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"Avrupa yavaş yavaş uçuruma doğru gidiyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Avrupa'nın içine düştüğü durum çok samimi söylüyorum bizi endişeye sürüklüyor çünkü Avrupa yavaş yavaş uçuruma doğru gidiyor. Avrupa, 2. Dünya Savaşı öncesine geçiyor." dedi.

"Avrupa yavaş yavaş uçuruma doğru gidiyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Avrupa'nın içine düştüğü durum çok samimi söylüyorum bizi endişeye sürüklüyor çünkü Avrupa yavaş yavaş uçuruma doğru gidiyor. Avrupa, 2. Dünya Savaşı öncesine geçiyor." dedi.

14 Mart 2017 Salı 13:45
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"Avrupa yavaş yavaş uçuruma doğru gidiyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hasta Avrupa'nın durumunu da çok iyi anladık. Neden onlar bir Dışişleri Bakanı'nın ziyaretini iptal ediyor. Geçen sene de gittim ben, şimdi ne oldu, neden şimdi? Avrupa'nın içine düştüğü durum çok samimi söylüyorum bizi endişeye sürüklüyor çünkü Avrupa yavaş yavaş uçuruma doğru gidiyor. Avrupa, 2. Dünya Savaşı öncesine geçiyor. En üzüntü verici olanı da merkez partilerinde 5, 6, 7 yıldır bu kaymayı görüyoruz. Nereye doğru? Irkçı partilere doğru kayıyorlar." dedi.

AA

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Mevlüt Çavuşoğlu
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