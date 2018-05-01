Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104283
ALTIN
171.518
DOLAR
4.0678
STERLİN
5.5974
EURO
4.9061
Farklı Kültürler “Cross Cultural Day”de Buluştu
Farklı Kültürler “Cross Cultural Day”de...
'Et açığının çözümü ıslahta'
'Et açığının çözümü ıslahta'
Hibrit araç satışında artış
Hibrit araç satışında artış
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Funda ‘Yüzleşme’yle Rakip Tanımıyor 
Funda ‘Yüzleşme’yle Rakip Tanımıyor 

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar Kapıkule'de 12, Hamzabeyli'de 10 kilometre kuyruk oluşturdu.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar Kapıkule'de 12, Hamzabeyli'de 10 kilometre kuyruk oluşturdu.

01 Mayıs 2018 Salı 10:57
0 Okunma
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen tırlar, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır şoförleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruğa neden oldu.

Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre kuyruk oluşturdu.

Sınır kapıları önünde yüzlerce tır şoförü, işlemlerinin yapılası için bekliyor.

- "Tır kuyrukları ihracatı etkiliyor"

Tır şoförü Reyhan Ateş, yaptığı açıklamada, tır kuyruklarının ihracatı etkilediğini belirterek, "Uzun süredir sınır kapılarında tır kuyrukları oluşuyor. Kuyruklar nedeniyle yola uykusuz çıkıyoruz. Tır şoförleri uzun süredir kuyruk çilesi çekiyor, yetkililerin bir an önce buna çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.

Tır şoförü Osman Erik de kuyruklarda bekleyen tır şoförlerinin ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Kuyruk nedeniyle uykusuz şekilde yola çıktıklarını anlatan Erik, yetkililerin kuyruklara çözüm bulmasını istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tır şoförleriBulgaristanAvrupaya Açılan Sınır KapılarıTır Kuyruğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlar belirlendi
Cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlar belirlendi
Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde deprem
Kakava ateşi 60 bin turisti Edirne'ye çekecek
Kakava ateşi 60 bin turisti Edirne'ye çekecek
'Rütbeli havacılar'ın darbe girişimi davasında mütalaa
'Rütbeli havacılar'ın darbe girişimi davasında mütalaa
Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencileri davasında mütalaa
Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencileri davasında mütalaa
FETÖ'nün 'öğretmen' ve 'doktor' taktiği
FETÖ'nün 'öğretmen' ve 'doktor' taktiği
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Darbeci general İyidil'den '200 tankı engelledik' yalanı
Darbeci general İyidil'den '200 tankı engelledik' yalanı
Mağduriyet yaşayan memurun sorununa KDK'den çözüm
Mağduriyet yaşayan memurun sorununa KDK'den çözüm

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ