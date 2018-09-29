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Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen tırlar, sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen tırlar, sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

29 Eylül 2018 Cumartesi 14:53
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Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen tırlar, sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, sınır kapılarında kuyruk oluşturdu. Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 15, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 5 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 600, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 200 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Tır şoförü Adnan Uçar, yaptığı açıklamada, Danimarka'ya gitmek için yola çıktığını ve 13 saattir kuyrukta beklediğini söyledi.

Termoking tırların beklemeden geçtiğini belirten Uçar, "Bizler saatlerdir kuyrukta bekliyoruz. Buraya yapılan tır parkı almıyor, daha büyük bir şey yapılsa bu kadar sırada da beklemeyiz. Kuyrukların bir an önce bitmesini istiyoruz." dedi.

Tır şoförü Hüsnü Gürsoy da uzun süredir kuyrukta beklediğini belirterek, "Kuyrukta uykusuzluk, halsizlik birçok olumsuzluk yaşıyoruz, ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Bu yağmurda, soğukta beklemek zor oluyor." diye konuştu.

Öte yandan, sollama yapan bir tıra, kuyrukta bekleyen tır sürücüleri korna çalarak tepki gösterdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İhracat YükleriTır Kuyruğu
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