Avrupa Şenliğinde ışık gösterisi

Gençlik Parkı'nda 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla düzenlenen şenliklerin ev sahipliğini üstlenen AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, gündüz programlarına katılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu uğurladıktan sonra AB'li diplomatlar ile AB Bakanlığı arasında düzenlenen tavla turnuvasına katıldı.

Bağış, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Marcin Wilczek, AB Genel Sekreteri Haluk Ilıcak ise AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Jean-Maurice Ripert ile karşılaştı. Bakan Bağış, uzun zamandır tavla oynayan Polonyalı Büyükelçiye yenilerek, turnuvaya erken veda etti.

Bakan Bağış, yaptığı açıklamada, "Sonuçta hepsi bir oyun. Bunu da 'elendim' diye söylemiyorum tabi" derken, Polonyalı Büyükelçiye rövanş önerisinde bulundu. Bağış, "Tavlada yenilmiş olmam, AB ile ilişkilerimize herhangi bir olumsuz etki yapmayacak" diye espri yaptı. Polonya Büyükelçisi Wilczek de tavla oynamayı çocukluğunda İstanbul'da öğrendiğini, 1970'li yıllardan beri de sık sık oynadığını belirterek, Varşova'da da tavla turnuvaları düzenlediklerini ve bu konuda iddialı olduğunu belirtti.

AB Bakanlığı personeli ve Avrupalı diplomatlarla bir süre dart da oynayan Bakan Bağış, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Jean-Maurice Ripert'e tavla takımı hediye etti.

Şenlikler çerçevesinde havanın kararmasıyla ses, ışık, müzik gösterisi de düzenlendi. Bağış, burada gösteriyi izlemeye gelen Ankaralılara hitaben yaptığı konuşmada herkesin AB gününü kutlayarak, sonunda her ne olursa olsun AB sürecinin Türkiye'nin yararına olduğunu, ülkenin bu sayede daha demokratik, şeffaf ve zengin bir konuma kavuştuğunu vurguladı.

İzledikleri ses, ışık, müzik gösterisindeki uyumun önemine dikkati çeken Bağış, Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin de böyle bir uyumun gereği olduğunu, bin yıldır Batı'ya doğru ilerleyen Türklerin yeni hedefinde Brüksel'in bulunduğunu ifade etti.

Bağış, AK Parti hükümeti olarak millete hizmeti, ''Onurların en büyüğü'' gördüklerini belirterek, 2023 yılında Türkiye'nin Avrupa'nın 3. büyük ekonomisi haline geleceğini kaydetti.

Maurice Ripert de Türkiye ile AB'nin birlikte daha güçlü olduğunun altını çizerek, şenliklerde emeği geçenlere teşekkür etti. Ripert, AB hayalini gerçekleştirmek için birlikte çalışmak gerektiğini de belirtti.