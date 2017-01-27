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Avrupa Konseyinde 'Yüzler' sergisi açıldı

AKPM Genel Kurulu süresince Avrupa Konseyinde ziyarete açılan ve PKK terör örgütünün katlettiği her yaştan kişilerin portrelerinin yer aldığı "Yüzler" adlı fotoğraf sergisinin resmi açılışı yapıldı.

Avrupa Konseyinde 'Yüzler' sergisi açıldı

AKPM Genel Kurulu süresince Avrupa Konseyinde ziyarete açılan ve PKK terör örgütünün katlettiği her yaştan kişilerin portrelerinin yer aldığı "Yüzler" adlı fotoğraf sergisinin resmi açılışı yapıldı.

27 Ocak 2017 Cuma 11:38
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Avrupa Konseyinde 'Yüzler' sergisi açıldı

STRAZBURG

Avrupa Konseyinde açılan ve PKK terör örgütünün kurbanı her yaştan kişinin portrelerinin yer aldığı "Yüzler" adlı fotoğraf sergisinin resmi açılışında, Türkiye’ye terörle mücadelesinde destek ve terör örgütü tanımlarında çifte standart uygulanmaması çağrısı yapıldı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurul çalışmaları süresince Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP) ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ziyarete açılan serginin resmi açılışı Avrupa Konseyinde yapıldı.

Açılış töreninin ardından sergiyi değerlendiren AKPM Türkiye Delegasyonu üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, sergiyle teröre ve Türkiye’nin terörle mücadelesi hakkında farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.

Yaşar, “Burada teröre kurban verdiğimiz genç, yaşlı, her yaştan, değişik meslek gruplarından, değişik etnik aidiyete sahip insanımıza ait resimler sergilendi ve konuşmalar yaptık. Terör tabii ki bilindiği gibi sadece Türkiye’nin bir sorunu değil, Türkiye de en yakıcı biçimde bunun acılarını yaşıyor. Dolayısıyla bir farkındalık oluşsun, bir dikkat çekelim ve bunun ortak bir sorun olduğunun altını çizelim arzu ettik." ifadelerini kullandı.

Teröre karşı Avrupalı mevkidaşlarının Türkiye’nin yanında olmaları gerektiğine dikkati çeken Yaşar, “Yaşanan olaylar son bir yılda da gösteriyor ki bu sınır tanımayan bir şey. Ülkelerin ve dostların ortaklığına ve iş birliğine de çok büyük ihtiyaç var. Sonuçta Konseyin kış oturumundayız, 47 ülkeden parlamenterlerimiz buradalar. Onların da bir şekilde dikkatini çekip kendi ülkelerinde buna farkındalık oluşturmalarını arzu ettik.” dedi.

"Maalesef Avrupa ülkeleri, Avrupa kurumları terörle mücadelede Türkiye’ye karşı çifte standartla yaklaşıyorlar"

AKPM Azerbaycan Delegasyonu üyesi Ganire Paşayeva da “Biz asambledeki konuşmalarımızda da söyledik, biraz sonra da söyleyeceğiz, terörle mücadelede çifte standartlar olmaz. Maalesef Avrupa ülkeleri, Avrupa kurumları terörle mücadelede Türkiye’ye karşı çifte standartla yaklaşıyorlar. Türkiye’ye yeteri kadar destek vermiyorlar. Türkiye Avrupa’nın neresinde olursa olsun her zaman terörü kınayarak terörle mücadelede birlik, beraberlik mesajı veriyor ama aynı mesajı maalesef ki birçok Avrupa ülkesinden ve kurumlarından alamıyor.” diyerek terörle mücadelede iş birliği ve desteğin önemine işaret etti.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye’nin Avrupa Konseyi Nezdinde Daimi Temsilcisi Erdoğan İşcan da küresel terörizmle mücadele stratejisinin dört boyutundan birinin, terör kurbanlarının unutulmaması olduğunu vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa KonseyiYüzlerSergi
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