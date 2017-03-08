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"Avrupa ile bir aile gibiyiz, inanıyorum ki kalıcı bir tahribat olmaz"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Almanya'nın referandum etkinliğine izin vermemesiyle ilgili, "Avrupa ile bir aile gibiyiz, zaman zaman tartışırız ama ben inanıyorum ki kalıcı bir tahribat olmaz." dedi.

"Avrupa ile bir aile gibiyiz, inanıyorum ki kalıcı bir tahribat olmaz"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Almanya'nın referandum etkinliğine izin vermemesiyle ilgili, "Avrupa ile bir aile gibiyiz, zaman zaman tartışırız ama ben inanıyorum ki kalıcı bir tahribat olmaz." dedi.

08 Mart 2017 Çarşamba 16:57
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"Avrupa ile bir aile gibiyiz, inanıyorum ki kalıcı bir tahribat olmaz"

Referandum çalışmaları kapsamında Isparta'ya gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞimşekIsparta Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmenin basına açık bölümünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, "Almanya'nın Türkiye hakkında izlediği politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine, konuyla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığını, tavrın Almanya'ya yakışır olmadığını söyledi.

AB üyesi ülkelerden, kendi standartları, ilkeleri ve demokratik normlarına uygun davranmalarını beklediklerini kaydeden Şimşek, şöyle konuştu:

"Doğrusu bu son dönemdeki bazı tutum ve davranışlar, Avrupa normlarına, küresel normlara uymuyor. Bunu gözden geçirmeleri için biz zaten gereken çağrı ve uyarılarda bulunduk. İkincisi sayın Dışişleri Bakanı'mız da orada biliyorsunuz. Kendi muadili ile bu konuları konuştular. İnanıyorum ki bu tavır değişecek. Çünkü Almanya ile bizim çok güçlü bağlarımız var. Almanya çok önemli bir ticaret ortağımız ama aynı şekilde Almanya ve bizim bağımızı özel kılan, güçlü kılan, orada 3 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Bir kısmı Alman vatandaşı ama sonuçta bu aramızda güçlü köprüler olduğunu gösteriyor. Onun için Almanya'nın tutumunda gerek kendi öz demokratik değerlerini, Avrupa normlarını gerekse bu güçlü tarihi bağları dikkate almasını beklemek hakkımız. Ben inanıyorum ki bu uzun sürmez, düzelir. Onlar da bir seçim sürecindeler, yani bunu geçici bir tartışma diye nitelemek lazım. Kalıcı bir zarar olmaması için bizler de onlar da çaba göstermeliler."

Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yüzde 50'sinin Avrupa'ya yapıldığını, turizmde Avrupa ülkelerinin önemli bir yere sahip olduğunu, Türkiye'ye sağlanan küresel finansmanın da yaklaşık yüzde 75'inin Avrupa kaynaklı olduğunu ifade eden Şimşek, "Avrupa ile bir aile gibiyiz, zaman zaman tartışırız ama ben inanıyorum ki kalıcı bir tahribat olmaz. Avrupalılar kendi değerlerine sahip çıksın, inşallah bu sorunlar aşılır." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ReferandumMehmet ŞimşekIsparta Valisi Şehmus Günaydın
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