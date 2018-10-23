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Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlarda Ayşegül Çakın, Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlarda Ayşegül Çakın, Avrupa şampiyonu oldu.

23 Ekim 2018 Salı 11:15
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Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Zamosc kentinde 35 ülkeden 342 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, kadınlar 48 kiloda mücadele eden Ayşegül Çakın, koparmada 88 kilo ile bronz, silkmede 110 kilo ile altın, toplamda ise 198 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Erkekler 69 kiloda ise milli sporcu Ramazan İlhan, koparmada 139 kilo ile altın, silkmede 161 kilo ile beşinci, toplamda ise 300 kiloyla bronz madalya alarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Böylece milli sporcular, şampiyonada üç günün sonunda 7 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 15 madalyaya ulaştı.

Turnuvada daha önce kadınlar 53 kiloda Sümeyye Kentli koparma, silkme ve toplamda 3 altın, 48 kiloda Gamze Karakol silkme ve toplamda 2 gümüş, erkekler 62 kiloda Ferdi Hardal koparmada altın, silkmede bronz, toplamda gümüş, Ramazan Kara toplamda bronz, İsa Güngör ise koparmada bronz madalya elde etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
PolonyaAvrupa Halter ŞampiyonasıAyşegül Çakın
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