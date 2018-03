Avrupa Demokrasilerinin Geleceği ve Müslüman Toplulukları Forumu düzenlendi

İSTANBUL - Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, ortak dini ve insani değerleri yaşatabilecek en uygun ortamın Avrupa Birliği (AB) olduğunu belirterek, ''Ancak daha derin bakıldığında gizli bir korku ve ön yargı var. AB ön yargıları aşmalı, demokrasi anlayışına dini farklılıklar konusunu da yaymalıdır'' dedi.



İstanbul Ticaret Üniversitesi AB Merkezi tarafından Avrupa Birliği Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 1. Avrupa Demokrasilerinin Geleceği ve Müslüman Toplulukları Forumu'nun açılışında konuşan Yağcılar, küreselleşen ve sanal ortama bürünen yeni dünya sürecinde yeni demokrasi, daha iyi hayat, dinler arası diyaloğun, kültür ve ortak yaşamın önemini ve rolünün arttığını belirtti.



Böyle bir dünyada dini farklılıkların, kültürel çeşitliliklerin ve ırkların belirli bir organizasyon içinde yan yana olması, yaşaması ve yaşatılması gerektiğini vurgulayan Yağcılar, herkesin geleceğinin ortak olduğunu kaydetti.



Yağcılar, huzurlu ve umutlu ortamın, tüm genel ve kültürel çoğulculuğu destekleyen bir ortamı geliştirmekle, demokratik, ön yargılardan arındırılmış düşünce özgürlüğü, yeni fikirler yaratan bir eğitim sistemi ve çoğulculuğun katılımına izin veren ortamların sağlanmasıyla olabileceğini ifade ederek, şunları söyledi:



''İnsanları, toplumları, kültürleri, dini farklılardan dolayı birbirinin düşmanı gibi göstermek dünya barışına bumerang gibi dönebilir. Bizler, bunları Balkanlar'da, eski Yugoslavya'da gördük. Tecrübelerimiz çok acı oldu. Bir grup, diğer bir gruba üstün tutulmaya çalışıldı. İsteklere göre tarih yazılmaya başlanmıştı. Olmadı, insanlar birbirlerini sorgulamaya başladı, geçmişten öç alınmak istendi, kanlı savaşlar yaşandı. Maalesef fatura çok yüklü ve acı oldu. Oysaki o topraklarda aynı sokakta cami ve kiliseyi görürsünüz. Yüzlerce insanın hayatına mal oldular, ortak tarihe ve evrensel değerlere ihanet ettiler.''



İnsanların sahip oldukları farklılıkları zedelemeye, yok etmeye çalışmanın, bu değere ihanet etmek veya karşı gelmek olduğunu kaydeden Yağcılar, bir arada yaşamanın, insanların birbirlerine ve ilahi değerlere saygılı olmasının, insan olmanın asli unsuru olduğunu söyledi.



''İnsan kendini nasıl görmek istiyorsa karşı tarafa da öyle davranması gerekir'' diyen Yağcılar, ortak dini ve insani değerleri yaşatabilecek en uygun ortamın AB olduğunu vurguladı.



Mahir Yağcılar, ''Ancak daha derin bakıldığında gizli bir korku ve ön yargı var. AB ön yargıları aşmalı, demokrasi anlayışına dini farklılıklar konusunu da yaymalıdır. AB, dıştan Türkiye'yi bünyesine almakla ön yargıyı yıkmalıdır. AB, içten de içinde barınan Müslümanlar'ın geleceğini planlarına bağlamalıdır. Bu toplum, artık Avrupa'nın bir gerçeği, artık geri dönülmeyecek. Gelecek buna göre inşa edilmelidir. Avrupa Müslümanlar'ı da yeni ortama uyum sağlamalı ve ortak değerlerden yararlanmalıdır. Asimilasyon olmamalı. Türkiye güçlü oldukça mutluluk ve gururumuz daha da artıyor'' dedi.



-''İslam dininde ırkçılık ve şovenizm yoktur''-



Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir de, İslam'da terörizm olmadığını belirterek terörü her zaman kınadıkları ve kınayacaklarını söyledi.



Osmanlı'nın 550-600 yıl Balkanlar'da hakimiyet sürdüğünü hatırlatan Nezir, ''O topraklarda en çok kilise, o dönemde inşa edildi. O kiliseler hala ayaktadır ve Hıristiyanlar orada ibadetlerini yapıyorlar'' dedi.



Liseyi Makedonca, üniversiteyi Sırpça okuduğunu ve her iki okulda da dostlar edindiğini anlatan Nezir, ''Ben insanları insan olarak görüyorum. Herkese saygımız vardır. Çünkü İslam dininde ırkçılık ve şovenizm yoktur. Herkesi inancına, dinine ve diline göre değerlendirmek zorundayız'' diye konuştu.



-''Avrupa'da ırkçı partilerin gücü giderek artıyor''-



AK Parti Antalya Milletvekili ve eski Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'da ekonomik krizin, demokrasiyi tehdit ettiğini ifade ederek, ekonomik krizlerin, insanların en temel hak ve özgürlüklerini etkilediğini, demokratik kurumları da kökten sarstığını kaydetti.



Ekonomik krizlerin, Avrupa'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, başkalaştırma, İslamofobia, antisemitizm gibi her türlü fobiyi artırdığını ifade eden Çavuçoğlu, bu süreçte de siyasiler, medya ve sivil toplum örgütlerinin negatif rol oynadığını söyledi.



Çavuşoğlu, Avrupa'da ırkçı partilerin gücünün giderek arttığını ifade ederek, bu ırkçı partilerin prim yaptığını gören sağda ve soldaki ılımlı partilerin onların söylemini kullanmasının daha da vahim olduğunu kaydetti.



İsviçre'de minare yasağının, Fransa'da Müslümanlar'a yönelik kılık kıyafet yasağının altında bunun yattığını belirten Çavuşoğlu, ''Bu yasaklar, endişe vericidir. Avrupa'da, bu ırkçık, yabancı düşmanlığının, İslamofobi'nin artık terörizme vardığını görüyoruz. Irkçılığın, Avrupa çapında hızlı bir şekilde yayıldığını görüyoruz. Bir taraftan ırkçı eylem ve söylem içinde olan Sarkozy'nin seçimi kaybetmesine, yabancılara daha ılımlı bakan bir cumhurbaşkanı seçilmesine seviniyoruz, diğer taraftan başka ülkelerden mantar gibi ırkçı partilerin oyunun arttığını görüyoruz. Bunu nasıl önleyeceğiz? Konuşuruz, kararlar alırız ama ciddi bir iş birliği yapılmalı. Antisemitizm nasıl insanlık suçuysa, İslamofobia da insanlık suçudur. Avrupa'da anti olan her şeye karşı yasal zeminin oluşturulması lazım. Ne kadar yasa çıkarırsanız çıkarın, karar alırsanız alın zihinsel değişimi sağlayamadığınız sürece bu tehlike var.''



-''Aslında aynı köklere sahibiz''-



Avrupa Konseyi Konferansı Başkanı Jean Marie Heydt, Avrupa'da ortamın çok sıkıntılı olduğunu, farklı söylemlerin halkları birbirine düşürdüğünü ifade ederek, ''Biz, aslında aynı köklere sahibiz ve Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yayılmış insanlarız. Dillerimiz aynı, 3 büyük din etrafında buluştuk. Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık aynı kökene sahip'' dedi.



Bazı popülistlerin, nefreti körüklemek için çalıştığını ve insanları korkuttuğunu belirten Heydt, ''Benim için yeni bir Avrupa, deniz altında oksijen kadar önemlidir. Demokrasi eksikliğinden değil, tartışma ortamının olmayışı dolayısıyla Avrupa hastadır. Bence nefes almakta zorlanan bir tartışma ortamı var. Burada devletler sorumluluk taşımaktadır. Türkiye'yi istediğimiz şekilde AB'ye dahil edemiyoruz. Farkılıklarımız aramıza duvarlar örmemize neden oluyor. Farklılıkları iyi anlamak ve kendimizi tanımak, diğerini tanımak çok önemli. Yarınlar için korku ortamı oluşturmamamız lazım'' diye konuştu.



Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Burak Erdenir, Avrupa'da klasik aşırı sağ yerine daha liberal değerleri benimseyen, kadın ve işçi haklarını benimseyen bir aşırı sağın yükseldiğini belirterek, Müslümanlar'ın bunların düşmanı olduğunu söyledi.



Yeni aşırı sağın temel olarak Avrupa'nın değerlerini, kurumlarını yabancılara karşı korumaya çalıştığını dile getiren Erdenir, Avrupa'da İslam düşmanlığından ziyade Müslüman düşmanlığının yayıldığını kaydetti.



Erdenir, tartışmaların içinde dinsel unsurların çok da fazla yer almadığını ifade ederek, temel olarak Müslümanlar'ın yaşam tarzları, adetleri, kıyafetleri ve beslenmelerinin hedefte olduğunu belirtti.



Burak Erdenir, Türkiye'nin AB için önemli bir aktör olduğunu düşündüklerini vurguladı.



Avrupa Müslümanları Birliği Şeref Başkanı Nevzat Yalçıntaş, İslamofobi ile mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, İslam'in bir barış dini olduğunu söyledi.



Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi Genel Başkanı Ali Gedikoğlu, Avrupa ülkelerinin demokrasilerinin ciddi krizden geçtiğini ve krizin giderek derinleştiğini belirterek, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar'ın Avrupa değerleri için tehdit olarak gösterildiğini ve hedef haline getirildiğini söyledi.



Forumda, Müslümanlar'ın güvenlik ve özgürlük sorununa çözüm aramaya çalışacaklarını ifade eden Gedikoğlu, Avrupa'nın içinden geçtiği krizde, Anadolu ve İstanbul'un tecrübesinin yardımcı olacağını vurguladı.



Forumun açılış konferansını da Toplumsal Bütünlük İçin Avrupalı Müslümanlar İnisiyatifi (EMISCO) Başkanı Doudou Diene verdi.