Avrupa'dan Afrika'ya 'Diyanet' kardeşliği

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman topluluklarının bulundukları ülkelerde yaşayan soydaş ve dindaşların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 1990'lı yılların başında Sovyet blokunun yıkılmasıyla başlatılan "kardeşlik hukuku" uygulaması geliştirilerek, 2006'da "Kardeş Şehir Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında ekonomik durumları diğer il ve ilçelere göre daha iyi olan il ve ilçeler, müftülükler aracığıyla yurt dışındaki şehirlerle eşleştirildi.

Soydaş ve Müslüman topluluklar arasında kardeşlik duygularını ve işbirliği imkanlarını geliştirmek, mevcut tarihi ve kültürel mekanların korunmasına, yeni ibadethane ve eğitim müesseselerinin oluşturulmasına destek vermek, soydaş ve Müslüman toplulukların dini ve milli kimliklerinin korunmasına yardımcı olmak, uluslararası ölçekte karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı imkanlarını sağlamayı amaçlayan proje çerçevesinde, Türkiye'deki il ve ilçeler, yurt dışındaki 93 farklı ülkeden 208 şehir ile eşleştirildi.

Proje kapsamında Türkiye'den 70 il ve 168 ilçenin, Balkan, Kafkas, Baltık, Asya, Amerika ve Afrika ülkelerinden kardeş şehirleri bulunuyor.

En çok 37 şehirle İstanbul'un ilçelerinin kardeşliği bulunurken, bunu 11'er şehir ile Ankara ve Bursa, 10 şehir ile Konya, 9 şehir ile İzmir takip ediyor.

Çankaya'nın kardeş şehri Cibuti

Ankara'nın Çankaya ilçesinin kardeş şehri Cibuti, Amasya'nın Merzifon ilçesinin kardeş şehri Senegal'in Dakar şehri, Malatya'nın kardeş şehri Belarus'un Minsk şehri, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin kardeş şehri ise Botsvana olarak belirlendi.

Pek çok kişinin adını dahi duymadığı Ekvator'un Kuyito şehri Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesiyle, Fiji Adaları'nın Manila şehri Eskişehir'in Odunpazarı ilçesiyle, Madagaskar'ın Antananarivo şehri İstanbul'un Beylikdüzü ilçesiyle, Mozambik'in Maputo şehri İzmir'in Buca ilçesiyle ve Myanmar'ın Arakan şehri ise Adıyaman ile kardeş şehir olarak eşleştirildi.