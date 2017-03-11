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"Avrupa bir kez daha suçüstü yakalanmıştır"

Başbakan Yardımcısı Canikli, bakanların Avrupa'daki programlarına izin verilmemesiyle ilgili,"Avrupa bir kez daha suçüstü yakalanmıştır, maskeleri bir kez daha düşmüştür." dedi.

"Avrupa bir kez daha suçüstü yakalanmıştır"

Başbakan Yardımcısı Canikli, bakanların Avrupa'daki programlarına izin verilmemesiyle ilgili,"Avrupa bir kez daha suçüstü yakalanmıştır, maskeleri bir kez daha düşmüştür." dedi.

11 Mart 2017 Cumartesi 15:04
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"Avrupa bir kez daha suçüstü yakalanmıştır"

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nu makamında ziyaret ederek, burada gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Almanya ve Hollanda'nın Türkiye'ye karşı tutumumu değerlendiren Canikli, "Bu gelişmeler önemli hadiselerdir. Genelde Avrupa'nın, özellikle bazı ülkelerin, Almanya, Hollanda ve Avusturya başta olmak üzere Türkiye'ye yönelik çok açık düşmanlıkları söz konusu. Artık bunu gizlemeden maalesef fütursuzca her ortamda her fırsatta ortaya koyuyorlar. Yaklaşımlarında da bunu görüyoruz." diye konuştu.

Bunun perde gerisinde İslam düşmanlığı, İslam ve Türk karşıtlığı üzerine kurulan bir zihniyet ile yaklaşımın yansımaları olduğunu vurgulayan Canikli, "16 Nisan'daki halk oylaması vesilesiyle arkadaşlarımızın orada yapacakları toplantıların, konuşmaların ve görüşmelerin engellenmesi en temek hak ve hürriyetler olan ifade özgürlüğünün ayaklar altına alınması, ortadan kaldırılmasıdır." ifadesini kullandı.

 "Avrupa demokrasinin beşiği falan değildir"

Canikli, tarihte sayılı kereler bunlara şahit olunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bir kez daha aslında tarih tekerrür ediyor. Görülen manzara şudur. Avrupa bir kez daha suçüstü yakalanmıştır, maskeleri bir kez daha düşmüştür. Avrupa demokrasinin beşiği falan değildir. Evrensel değerler, hukukun üstünlüğü, demokratik ilkeler konusunda hiçbir hassasiyeti yoktur. Sadece bugüne kadar yaptıkları söylemlerden ve algı operasyonlarından ibarettir. Çünkü söylemleri ile uygulamaları hep farklı olmuştur. Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri ve Batı, bugüne kadar dünyada hep darbecileri desteklemiş, halkın iradesini yansıtan siyasi iktidarlara hiçbir zaman destek vermemişlerdir. Bunun en somut örneklerinden birini Mısır'daki darbede gördük, en son 15 Temmuz darbe teşebbüsünde yaşadık."

"Avrupa'nın gerçek yüzü budur"

Mısır'daki darbede Avrupa'nın açıkça seçilmiş olan ve halkın iradesini yansıtan Cumhurbaşkanı'nın silahlı darbe sonucu devrilmesine göz yumduğunu vurgulayan Canikli, şunları söyledi:

"Hatta alkış tutmuş, daha sonra da her türlü desteği vermiştir. Bugünlerde biliyorsunuz darbecilere Avrupa'dan yoğun şekilde ziyaretçi akını söz konusudur. 15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında da AB aslında bir kez daha suçüstü yakalanmıştır. Muhtemelen darbe teşebbüsünün başarılı olmasını bekliyorlardı. Bütün söylemlerini, tavır ve davranışlarını onun üzerine kurmuşlardı. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra, milletimizin iradesiyle darbe teşebbüsünün bastırılmasından sonra şaşkınlık geçirdiler. Nasıl konuşacaklarını, nasıl tavır alacaklarını Avrupa bilemedi. Böyle bir sonuçta beklemiyorlardı, büyük ihtimalle. Avrupa'nın gerçek yüzü budur. Batı budur. Bunu biz biliyorduk. Haksızlığa uğrayan mazlumun yanında değil, adaletin tesisi noktasında değil, insan haklarının tahakkuk etmesinin yanında değil, hep bunların karşısında olmuştur. Milli iradeyi savunmamış, milli iradenin yanında durmamış, hep kendi çıkarları neredeyse tamamen bütün politikalarını kendi çıkarları üzerine kurmuştur."

Bugün de aynı şeylerin yaşandığını anlatan Canikli, "Bakan arkadaşlarımız tamamen kendi kanaatlerini, düşüncelerini vatandaşlarımızla paylaşmak ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği düzenlemeleri anlatmak üzere orada bulunuyorlar. Bunları dahi anlatmalarına, konuşmalarına fırsat verilmiyor. Aslında aynı zamanda Avrupa, 'hayır' cephesine destek veriyor, onlarda kol kanat geriyor." diye konuştu.

"Bunlar terör örgütüne her türlü desteği verdiler"

Aynı şekilde FETÖ'nün de bu kampanyada "Hayır" tarafında bulunduğuna işaret eden Nurettin Canikli, "Avrupa bunlara destek veriyor. Yine PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, hatta DEAŞ bu referandumda hep birlikte hareket ediyor. Arazide zaten her türlü paslaşmaları kendi aralarında yapıyorlar. Avrupa'nın silah desteği dahil parasal her türlü destekleri de var." dedi.

Canikli, tablonun netleşmeye başladığını belirterek, "16 Nisan referandumu vesilesiyle bir kez daha hepsinin gerçek niyetleri, yaklaşımları ve tavırları ortaya çıkmıştır. Bunlar bize zarar vermez. Bunu ilk defa yapmıyorlar. Daha önce el altından gizliden gizliye yapıyorlardı. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan saldırıları yapanlara destek vererek, onları koruyarak, onlara kol kanat gererek, buna Belçika da dahil, bunlar terör örgütüne her türlü desteği verdiler. Verdikleri silahların sonuçta Türkiye'de siviller dahil insanımızın katliamında kullanıldığını Avrupa biliyor. Bu açıdan bakıldığında gerçek anlamda bir insanlık suçu işliyorlar." diye konuştu.

Türkiye'de terör örgütleri tarafından katledilen masum vatandaşların kanlarında Avrupa'nın, desteklediği terör örgütleriyle payı olduğunu bildiren Canikli, "Ama ne yaparsa yapsınlar, kim devreye girerse girsin, sonuçta korkunun ecele faydası yok. Bunlar bizi bugüne kadar hamdolsun yıldıramadı. Bu millete diz çöktüremediler. Bundan sonra da bu millet yolunda yürümeye devam edecek." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli
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