Avro Bölgesi'nde çok ciddi bir yangın var

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen ve kemer sıkma politikaları ile etkilerinin ele alındığı oturumda yaptığı konuşmada, Avrupa'da yaşanan problemlere değinerek toksik birtakım varlıklar nedeniyle ciddi sıkıntı içinde olan bankaların krizle birlikte zayıf hale geldiğini, hükümetlerin de mali açıdan çok zor bir durumda olduğunu anlattı.

Bakan Şimşek, Avro Bölgesi'nde büyümeyi desteklemek için neler yapılması, tek bir önlem önerilmesi halinde bunun ne olması gerektiği yönündeki bir soru üzerine, Almanya'nın enflasyon riskinden vazgeçmesi ya da bu konuda biraz daha rahatlaması gerektiğini, Almanya gibi ülkelerin çok şey yapabileceğini ve şu anda 10 yıl yüzde 1,5 faizle kredi alabildiğini söyledi.

Herkes kendi evinde yangını önleyecek malzemeler kullanmalı

Bankaların yeniden kapitalizasyon sorununu çözmek için yeni paketler oluşturulabileceğinin altını çizen Şimşek, ''Devletler de bankalar da zayıf. Şu anda çok ciddi bir yangın var. O kadar büyük bir yangın var ki herkes zarar görebilir. İlerde kendi bindikleri dalı kesmemek için şu anda adım atmaları gerekir. Hatta bu adımların dün atılması gerekirdi Bu yangının durdurulması gerekiyor. Bu adımların atılabilmesi için de Almanya'nın yaklaşımını, Avrupa'ya bakış açısını değiştirmesi gerekiyor" diye konuştu.

Çok endişeliyiz

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avro Bölgesi'ndeki soruna ilişkin olarak ise şunları söyledi:

''Sorun artık rekabet edebilirlik değil, bütçe açığı değil, borçlanma değil, siyasi liderlik meselesi var. Sorunun kökenine bakmamız gerekiyor. Birçok farklı sorun var ama kimsenin kimseyi suçlayamayacağı bir noktaya geldik. Gerçek bir yangın var ve maliyeti düşürmek işe yaramadı. Artık sorun çok daha geniş hale geldi. Artık alınabilecek önlemlerin de ötesine geçtik. Eğer Avrupa bir arada duracaksa hemen harekete geçmek gerekiyor. Türkiye'den bakınca çok endişeliyiz. Çünkü bizim ihracatımızın yüzde 59'unun yönlendiği yer Avrupa idi. Bu yüzde 38'e kadar inebildi. Daha da fazla çeşitlendiremeyiz. Diplomatik olmayacağım. Çünkü uzun süredir devam ediyor bu sıkıntı. Herkese zarar veriyor. Türkiye'ye, Avrupa'ya ve küresel ekonomiye zarar veriyor. İşte bu nedenle hemen harekete geçilmesi gerekiyor. Burada siyasi liderliği ihtiyaç var. Bence esas sorun bu. Biz böyle görüyoruz dışardan bakınca.''