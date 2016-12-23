İSTANBUL

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kültürel Mirası Koruma Derneği ve Fener Vlahsaray Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfınca Vlahsaray Panayia Kilisesi'nin tanıtımına ilişkin Özel Fener Rum Lisesi Tören Salonu'nda düzenlenen programa katıldı.

Avcı, kiliseye dair kısa filmin gösteriminin ardından yaptığı konuşmada, Rum cemaati için çok önemli bir mabet olan Vlahsaray Panayia Kilisesi'nin değerlendirileceği toplantıda olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bakan Avcı, Kültürel Mirası Koruma Derneği ve Fener Vlahsaray Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfının gayretlerinin takdire şayan olduğunu söyledi.

Türkiye'nin birçok medeniyete ve inancı ev sahipliği yaptığını anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, farklı etnik kimliklere ve inançlara mensup insanlarımızın, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşadığı bir yer olmuştur ancak son dönemlerde dünyanın birçok bölgesinde, ülkesinde cereyan eden, tüm insanlığı tehdit eden menfi olaylar hepimizi derinden etkilemektedir. Bu olumsuz vakaların son bulmasının yegane yolunun tüm semavi dinlerde yer alan hayat hakkının kutsallığı ve hoşgörü prensibini dünyaya hakim kılmak olduğunu düşünüyoruz."

"Hepinizin Noel'ini şimdiden tebrik ediyorum"

Birçok elim olayla geride bırakılan 2016 yılının sona erdiği bugünlerde 2017 yılının bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyen Avcı, "Bu duygu ve düşüncelerle Panayia Kilisesi gibi hem kültürel hem de manevi bir mirasın korunması ve tanıtılması için bu akşam gerçekleştirilecek sunumların, kıymetli bilgilerin kalıcı faydalar sağlamasını ümit ediyor, hepinizin Noel'ini şimdiden tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ya, Özel Fener Rum Lisesi öğrencileri tarafından yapılan ebru tablosu takdim edildi.

AA