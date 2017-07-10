Avaşin-Basyan'da saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki 3 teröristle Doçka uçaksavar mevzisi ve barınak imha edildi.
AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki 3 teröristle Doçka uçaksavar mevzisi ve barınak imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki 3 teröristle Doçka uçaksavar mevzisi ve barınak imha edildi.
AA