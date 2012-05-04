Attilla Kavdır hayatını kaybetti

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 21 Ocak günü çift kol nakli yapılan ve önceki gün yoğun bakıma alınan 34 yaşındaki Atilla Kavdır'ın bugün sabah saat 04.00 sıralarında hayatını kaybettiği açıklandı.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Cihan Topal'dan sonra Türkiye'nin ikinci çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır, hastanede geçirdiği 69 günün sonrasında taburcu edilmiş ve Kepez İlçesi'ndeki evinde ailesiyle buluşmuştu. Aşırı ilgiden rahatsız olduğunu söyleyerek enfeksiyon riskine karşı bir ay önce hastaneye dönen ve fizik tedavilerine burada devam edilen Kavdır, 1 Mayıs günü öğleden sonra fenalaşınca yoğun bakıma alındı.Ailesi, Kavrır'ın öldügünü söyleyerek cezane hazırlıklarına başlarken, hastaneden, "Durumu çok ağır ve kritik, cihaza bağlı yaşıyor" açıklaması yapıldı.Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, idrar yolları enfeksiyonuna bağlı ani gelişen sepsis (kan zehirlenmesi) nedeniyle yoğun bakıma alınan ve çoklu organ yetersizliği görülen Atilla Kavdır'ın sabaa karşı saat 04.00 sıralarında yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Son Güncelleme: 04.05.2012 00:56