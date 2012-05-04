Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Attilla Kavdır hayatını kaybetti

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'de çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır hayatını kaybetti

Attilla Kavdır hayatını kaybetti

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'de çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır hayatını kaybetti

04 Mayıs 2012 Cuma 08:54
454 Okunma
Attilla Kavdır hayatını kaybetti
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 21 Ocak günü çift kol nakli yapılan ve önceki gün yoğun bakıma alınan 34 yaşındaki Atilla Kavdır'ın bugün sabah saat 04.00 sıralarında hayatını kaybettiği açıklandı.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Cihan Topal'dan sonra Türkiye'nin ikinci çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır, hastanede geçirdiği 69 günün sonrasında taburcu edilmiş ve Kepez İlçesi'ndeki evinde ailesiyle buluşmuştu. Aşırı ilgiden rahatsız olduğunu söyleyerek enfeksiyon riskine karşı bir ay önce hastaneye dönen ve fizik tedavilerine burada devam edilen Kavdır, 1 Mayıs günü öğleden sonra fenalaşınca yoğun bakıma alındı.Ailesi, Kavrır'ın öldügünü söyleyerek cezane hazırlıklarına başlarken, hastaneden, "Durumu çok ağır ve kritik, cihaza bağlı yaşıyor" açıklaması yapıldı.Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, idrar yolları enfeksiyonuna bağlı ani gelişen sepsis (kan zehirlenmesi) nedeniyle yoğun bakıma alınan ve çoklu organ yetersizliği görülen Atilla Kavdır'ın sabaa karşı saat 04.00 sıralarında yaşamını yitirdiğini açıkladı.  
Son Güncelleme: 04.05.2012 00:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ