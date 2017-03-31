ATO sicil belgelerini internetten verecek

ANKARA Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO aylık olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, küresel ticaret hacminin 2016'da yüzde 2,6 gerilediğini, ülkelerin ticaret performanslarının daraldığını söyledi. Türkiye ekonomisinin bir yandan 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında karşı karşıya kaldığı saldırıları bertaraf etmek için uğraşırken, diğer yandan dünya ticaretindeki gelişmelerden etkilendiğini dile getiren Baran, "Çok şükür ki 2017'ye hem güçlü hem umutlu başladık. Yatırım teşvikleri başta olmak üzere, hükümetin ekonomiyi canlandırmaya yönelik çalışmaları reel hayatta karşılığını buluyor." ifadelerini kullandı. Baran, ATO olarak çok önemli bir hizmet başlattıklarını belirterek, "Oda Sicil Müdürlüğümüzün kayıt sureti, faaliyet belgesi ve ihale durum belgesini artık internetten vereceğiz. Bu belgeler mükelleflerin işlerinin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor. Bundan sonra üyelerimiz internet üzerinden bu belgelere ulaşabilecekler. Üstelik belgeler e-devlet üzerinden de doğrulanabiliyor. Bu sayede üyelerimiz zamandan tasarruf ederek, bu süreyi işlerini geliştirmek için kullanacak. Biz de aynı şekilde iş yükümüzü hafifleteceğiz hem de zamanımızı hizmetlerimizi çeşitlendirmek için kullanabileceğiz." diye konuştu. İstihdamı artırmak için ilave destekler uygulandığına işaret eden Baran, ATO'nun üyelerini bilgilendirmek için çalışmalar yürüttüğünü anlattı. Baran, hükümetin esnaf ve tüccarın krediye erişimini kolaylaştırıcı düzenlemeleri hayata geçirdiğini anımsatarak, Nefes Kredisi Projesi kapsamında ATO'da 3 bin 215 üyenin 332 milyon 883 bin lira kredi kullandığını açıkladı. Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde güven ve istikrarın bulunduğuna dikkati çeken Baran, iş dünyası olarak istikrar ve güvenin kıymetini bildiklerini söyledi.AA