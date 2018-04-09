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ATO seçimleri öncesi gerginlik

Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran, ATO Başkan Yardımcısı Deryal'in 35-40 kişilik bir grup tarafından darp edildiğini söyledi.

ATO seçimleri öncesi gerginlik

Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran, ATO Başkan Yardımcısı Deryal'in 35-40 kişilik bir grup tarafından darp edildiğini söyledi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:34
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ATO seçimleri öncesi gerginlik

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, düzenlediği basın toplantısında, ATO binası önünde üzüntü verici bir saldırı gerçekleştiğini belirtti.

Böyle bir olay nedeniyle kamera karşısına geçmenin kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Baran, şöyle konuştu:

"ATO Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal, ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür'ü ziyaretten ayrılırken, fuaye alanında 35-40 kişilik bir grup tarafından darp edildi. Emniyet güçleri, grubu biber gazı kullanarak dağıttı. Yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanan Başkan Yardımcımız, sağlık ekiplerimizin ilk müdahalesinin ardından TOBB ETÜ Hastanesi aciline kaldırıldı."

"Seçimleri provoke etmek için yapıldı"

"Saldırı, ATO'nun cumartesi yapılacak meslek komitesi ve meclis üyesi seçimlerini provoke etmek amacıyla yapıldı." diyen Baran, olayın ATO'nun tüzel kişiliğine de saldırı olduğunu kaydetti.

Baran, ATO seçimlerine siyasi kimlikler üzerinden müdahale edilmesini doğru bulmadıklarına işaret ederek, en doğru kararın sandıktan çıkacağını belirtti.

Baran, "Olayla ilgili adli süreç başlamıştır. Bu tip münferit olayları fazla büyütmeye gerek olmadığını düşünüyoruz. Oda olarak bize iletilen bütün talepleri karşılıyoruz. Dışarıdan müdahaleyi doğru bulmuyorum. Arkadaşımız merdivenden itiliyor. Çok ağır şeylerle karşılaşabilirdik. Bir kırık şüphesi var, çatlaklar var, Başkan Yardımcımızı Allah korudu." dedi.

Olayın failleriyle ilgili soru üzerine Baran, bazı iddialar olduğunu ancak şu an itibarıyla herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret OdasıATOGürsel Baran
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