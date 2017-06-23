Atmaca'ya ağırlaştırılmış müebbet istemi

İSTANBUL

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs eden 5'i tutuklu 13 askerin yargılandığı davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, darbeciler tarafından oluşturulan atama listesinde ''Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı (MİT'te görevlendirilmek üzere)'' olarak ismi yer alan eski MEBS Alay Komutanı Albay Nurullah Zeki Atmaca dahil 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.