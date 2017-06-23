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Atmaca'ya ağırlaştırılmış müebbet istemi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs eden 13 askerin yargılandığı davada eski MEBS Alay KomutanıAtmaca dahil 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Atmaca'ya ağırlaştırılmış müebbet istemi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs eden 13 askerin yargılandığı davada eski MEBS Alay KomutanıAtmaca dahil 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

23 Haziran 2017 Cuma 15:35
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Atmaca'ya ağırlaştırılmış müebbet istemi

İSTANBUL

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs eden 5'i tutuklu 13 askerin yargılandığı davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, darbeciler tarafından oluşturulan atama listesinde ''Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı (MİT'te görevlendirilmek üzere)'' olarak ismi yer alan eski MEBS Alay Komutanı Albay Nurullah Zeki Atmaca dahil 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. 

AA

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