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'Atları kendimiz yemek için kestik'

Adana'da düzenlenen kaçak et operasyonunda iki katlı evin depo kısmında kesilmiş 8 at bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlılar ifadelerinde, kestikleri atları kendilerinin yediğini iddia etti.

'Atları kendimiz yemek için kestik'

Adana'da düzenlenen kaçak et operasyonunda iki katlı evin depo kısmında kesilmiş 8 at bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlılar ifadelerinde, kestikleri atları kendilerinin yediğini iddia etti.

10 Haziran 2017 Cumartesi 12:56
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'Atları kendimiz yemek için kestik'

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, düzenlenen kaçak et operasyonunda iki katlı evin depo kısmında kesilmiş 8 at bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin, Koza Mahallesi'nde üç gün önce düzenlediği kaçak et operasyonunda gözaltına alınan Erdoğan B. (20) ve kardeşi Ömer B'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler ifadelerinde, koşu atı olduğunu ileri sürdükleri hayvanları keserek etlerini kendilerinin yediğini, talep eden Suriyelilere de verdiklerini ileri sürdükleri öğrenildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Koza Mahallesi'ndeki bir eve 7 Haziran'da operasyon düzenlemiş, iki katlı evin depo kısmında yapılan aramada 8'i kesilmiş 33 at bulmuştu. Ekipler kesim yaptığı belirlenen Erdoğan B. ve kardeşi Ömer B'yi gözaltına almıştı.

Operasyonun ardında kurtarılan 25 at, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaYüreğirKaçak Et Operasyonu
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