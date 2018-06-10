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Atıl park sporun ve yaşamın merkezine dönüştürülecek

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince atıl durumdaki Kamor Parkı, hayata geçirilen proje ile içerisinde spor tesisleri, piknik alanları, amfi tiyatro ve düğün salonuyla yeniden ihya ediliyor.

Atıl park sporun ve yaşamın merkezine dönüştürülecek

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince atıl durumdaki Kamor Parkı, hayata geçirilen proje ile içerisinde spor tesisleri, piknik alanları, amfi tiyatro ve düğün salonuyla yeniden ihya ediliyor.

10 Haziran 2018 Pazar 13:53
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Atıl park sporun ve yaşamın merkezine dönüştürülecek

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, atıl haldeki 65 bin metrekarelik Kamor Parkı'nı yaşam alanı ve spor kompleksine dönüştürüyor.

Hayata geçirdiği projelerle kente yeni bir görünüm kazandıran ve 180 mahallede 220 çocuk parkı yapan Mardin Büyükşehir Belediyesince, Artuklu ilçesinde atıl durumdaki Kamor Parkı için Kamor Yaşam Alanı ve Spor Kompleksi Projesi hazırlandı.

İçerisinde yaşam ve piknik alanları, futbol, voleybol, basketbol sahaları, bin kişilik kır düğün salonu, 2 bin 500 kişilik amfi tiyatro ile lokanta ve kafeteryaların bulunacağı, yaklaşık 11 milyon liraya mal olacak projeyle, özellikle genç nüfusun yoğun olduğu şehrin önemli eksikliklerinin giderilmesi amaçlanıyor.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin son bir yılda belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal, sporsal ve sanatsal alanda kabuğunu kırdığını söyledi.

Bu yönde birçok çalışmanın ve projenin hayata geçirildiğini ve çalışmaların sürdüğünü anlatan Yaman, geçmişte vatandaşların piknik alanı için kullandıkları daha sonra bakımsızlıktan kimsenin gitmediği Kamor Parkı'nı da ele aldıklarını kaydetti.

Göreve geldiklerinde parkın değerlendirmesi için hemen çalışmalara başladıklarını, 65 dönümlük alan üzerine bir proje hazırlandığını aktaran Yaman, şöyle devam etti:

"Projenin içinde kır lokantası, açık hava etkinliklerinin yapılacağı amfi, iki ayrı bölgede futbol, basketbol, tenis ve voleybol sahaları olacak. Bu spor alanlarına yakın ihtiyaçlarını giderebilecek lokanta ve kafeterya, yürüyüş yolları yapılacak. Vatandaşların daha nezih bir alanda vakit geçirecekleri Kamor Parkı'nda çalışmalar yoğun bir mesaiyle sürüyor. Piknik alanları oluşturduk. Oturma grupları, kamelyalar, farklı cinsli ağaçlar, çocuklar için zaman geçirebilecekleri oyun alanlarını projeye koyduk. Gençler için temalı alanlar oluşturduk. Merdivene tırmanma, zemine tırmanma gibi faaliyet yapacağı alanlar olacak. Kamor gerçekten de hemşehrilerimizin vakit geçirebilecekleri çok güzel bir alan oluyor."

Manzarası ve havası güzel, aktivitenin bol olduğu, herkesin yapabileceği bir şeylerin bulunacağı bir alan hazırlanacağını söyleyen Yaman, parkı 2 ay sonra hizmetine sunacaklarını belirtti.

Gençleri çok önemsediklerini dile getiren Yaman, onların sabırsızlıkla beklediği Kamor Parkı'nda çalışmaların kısa bir sürede bitirileceğini kaydetti. Yaman, kente bütün giriş noktalarının yeşillendirildiğini, çalışmaların bu çerçevede süreceğini sözlerine ekledi.

"Gençler sabırsızlıkla bekliyor"

Vatandaşlardan Yasir Güneş, atıl durumdaki alanın bu şekilde değerlendirilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Parkın bitmesini sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Güneş, "Daha çok biz gençlerin faydalanacağı bir yer. Arkadaşlarla toplanıp burada spor yaparak vakit geçirebileceğiz. Burada artık terör algısı kırıldı. Daha çok turizm ve sporsal faaliyetler yapılıyor. Bundan ötürü başta Cumhurbaşkanımız ve Valimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İbrahim Halil Gün de birçok alanda büyük eksiklikleri giderecek parkın bitmesini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirerek, "Valimizin el atmasıyla park, yeni yaşam alanı oluyor. Tiyatro alanı spor sahaları yapılıyor. Hem gençler hem de yetişenler için güzel oldu. Sabırsızlıkla tam bitmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Valimize çok teşekkür ediyoruz. Daha önce böyle faaliyetler olmuyordu. Allah onlardan razı olsun." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıMardin Büyükşehir BelediyesiKamor Parkı
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