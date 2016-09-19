Atıklarla çevreyi güzelleştiriyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir çay bahçesinin işletmeciliğini yapan Fuat Köreke, çevre kirliliğine neden olan atıklardan yaptığı süs eşyalarıyla çevrenin güzelleşmesine katkı sunuyor.

Çevresinde atık malzeme ve çöplerden oluşan kirlilikten rahatsız olan Köreke, çöp kovası, araç lastiği, tencere ve çaydanlık gibi atıkları toplayıp bunları süs eşyası haline getiriyor. Köreke, atıklardan yaptığı eşyaları çay bahçesinin çevresine koyarak hem çevre temizliğine katkıda bulundu hem de güzel bir görüntü oluşmasını sağladı.

Köreke, yaptığı açıklamada, çöp ve atık malzemelerden çok rahatsız olduğunu, hayal gücünü de kullanarak yaptığı süs eşyaları ve maketlerle çay bahçesine estetik bir görünüm kattığını söyledi.

Çay bahçesini atık malzemelerle adeta bir müzeye çevirdiğini belirten Köreke, "Çay bahçesinin çevresinde oluşan çöpler ve atık malzemeler bizi çok rahatsız ediyordu. Aslında bizim de çevreyi kirlettiğimiz oluyordu. Önce bu alışkanlığımızdan vazgeçtik. Çevrede biriken atıkları, hayal gücümüzü kullanarak maket ve süs eşyasına dönüştürdük." dedi.

Yaptıkları süs eşyalarını çay bahçesinin çevresine koyduklarını dile getiren Köreke, bu durumdan vatandaşların da memnun kaldığını, bunun kendilerini çok mutlu ettiğini anlattı.

"İnsanlar çöpe atacakları malzemeleri getiriyor"

Müşterilerden olumlu tepkiler gelmeye başlayınca yaptığı işi sürdürdüğünü bildiren Köreke, "Yaptığımız işi eğlenceli hale getirdik, atık malzemelerden ortaya çıkan eserlerden mutlu olmaya başladık. Yaptığımızı duyan çevre il ve ilçelerden insanlar burayı görmeye geliyor. Amacımız çöp diye attığımız malzemelerden ne kadar güzel eserler çıkacağını göstermek. Çay içerken insanların gözlerine hitap etmek, onlara biraz olsun huzur vermek bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Köreke, atık malzemelerden güzel eserler yaptıkları yayılınca, insanların çöpe atacakları malzemeleri kendilerine getirmeye başladığına ve işin bir projeye dönüştüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her türlü atık malzemeyi değerlendiriyoruz. Ortaya çok güzel işler çıkıyor. Manavların çöpe attığı limon kasalarından uçak, gemi ve tren maketi yaptık, çok beğenildi. Ali ağabeyin simit tezgahından çiçeklik yaptık, Ayşe teyze el arabasını çöpe atıyordu, büyük bir çiçek saksısı haline getirdik. Çöpten bulduğumuz vitrinle kütüphane yaptık. Ahmet amcanın kırık merdiveni, Mehmet amcanın çöpe attığı lastikleri değerlendirerek süs eşyaları oluşturduk. Bu işler için çok para harcadığımız düşünülmesin. Sadece el emeğimizle, hiçbir masrafımız olmadan bu güzel eserleri meydana getirdik. Biz sadece insanları çöpe attığı malzemeleri değerlendiriyoruz, başka bir masrafımız yok."