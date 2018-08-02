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Atık toplayıcılarının koşulları iyileştirilecek

Türk-İş ve Keçiören Belediyesi arasında sokaktaki atık toplayıcılarının çalışma koşullarını iyileştirecek pilot uygulama kapsamında protokol imzalandı.

Atık toplayıcılarının koşulları iyileştirilecek

Türk-İş ve Keçiören Belediyesi arasında sokaktaki atık toplayıcılarının çalışma koşullarını iyileştirecek pilot uygulama kapsamında protokol imzalandı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:39
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Atık toplayıcılarının koşulları iyileştirilecek

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile Keçiören Belediyesi arasında sokaktaki atık toplayıcılarının çalışma koşullarını iyileştirme pilot uygulaması kapsamında protokol imzalandı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay'ın katıldığı imza törenine, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren atık toplayıcıları katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Ak, atıkların sağlıklı koşullarda toplanması ve sokakta çalışanların sağlığının korunmasını amaçladıklarını söyledi.

Projenin, ilçe sınırları içerisindeki 100 atık toplayıcısını kapsadığını ifade eden Ak, "Bugünkü protokol sonrası onların kişisel ve koruyucu donanımlarının tedariki, düzenli sağlık taramalarından geçmeleri, iş güvenliği, hijyen, risk gruplarının belirlenmesi ve çocuk işçiliğini önlenmesi noktasındaki çalışmaları başlatmış olacağız." diye konuştu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Ankara'da 20 bin civarında atık toplayıcısı bulunduğunu ve tamamına yakınının kayıt dışı çalıştığını anlattı.

Atalay, atık toplayıcılarının karşı karşıya kaldığı risklere dikkati çekerek, protokol kapsamında katılımcılara gerekli eğitimlerin verileceğini kaydetti.

Sokak Kağıt Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman'ın da katıldığı imza töreninin ardından, atık toplayıcılarına kıyafetleri ve araç gereçleri teslim edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İşçi Sendikaları KonfederasyonuAtık Toplayıcıları
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