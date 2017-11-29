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Atık sudan uyuşturucu tespitine başlandı

İstanbul'un Beyoğlu ve Çatalca ilçelerinde atık sudan uyuşturucu madde tespitine başlandı.

Atık sudan uyuşturucu tespitine başlandı

İstanbul'un Beyoğlu ve Çatalca ilçelerinde atık sudan uyuşturucu madde tespitine başlandı.

29 Kasım 2017 Çarşamba 14:14
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Atık sudan uyuşturucu tespitine başlandı

Yeşilayİstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü ile işbirliğine giderek, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile atık sulardan uyuşturucu madde kullanımını tespit edecek "Atık Sulardan Uyuşturucu ve Diğer Psikoaktif Maddelerin İzlenmesi" projesini hayata geçirdi.

Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü bünyesinde "Atık Suda Uyuşturucu Madde Analiz Laboratuvarı" kuruldu. İstanbul’da Çatalca ve Beyoğlu olmak üzere 2 ilçede başlatılan denetimler kent ve ülke geneline uyarlanacak.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, projeye ilişkin olarak, suçu önleme ve toplum sağlığı konularında bilimsel araştırmalar yürüten İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü ile birlikte bağımlılıkların azaltılmasını amaçlayan bu önemli projenin ortağı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Yeşilay olarak bağımlılıklarla mücadele çalışmalarının her zaman yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini belirten Öztürk, "Böylesine önemli bir amaca hizmet eden bu projenin yasa dışı maddelerin tespiti ve bağımlılık önleme çalışmalarına çok önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YeşilayAtık Suİstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsüİstanbul Kalkınma AjansıİSTKA
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