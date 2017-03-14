Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen duruşmada, tutuksuz erlerden Taşkın Y. savunma yaptı.

Kışlada kaynakçı olarak görev yaptığını anlatan Taşkın Y, darbe girişimi olduğu sıralarda koğuşta arkadaşlarıyla beklediklerini söyledi.

"İbrahim Dede binbaşı bize 'silahlarınızı alın vatan, bayrak için' dedi"

Aşağıya inmelerinin istendiğini aktaran Taşkın Y, "Aşağıya indiğimizde Binbaşı İbrahim Dede vardı. İbrahim Dede binbaşı bize 'silahlarınızı alın vatan, bayrak için' dedi. Biz de bunu üzerine silahlandık. Ani Müdahale Mangasından iki şarjör mühimmat aldık ve bandonun ön tarafında mevziye yerleştirildik. Orada yaklaşık 2-3 saat mevzide bekledik." dedi.

Taşkın Y, nizamiyede beklerden zırhlı personel taşıyıcısının içeriye girmeye çalıştığını belirterek, savunmasına şöyle devam etti:

"Tank kışlaya giremedi, duvarda kaldı. Bunun üzerine İbrahim Dede binbaşı bize 'ateş edin' dedi. Ben de 'ateş edemem hiç silah kullanmadım' dedim, 'ateş et yoksa ben seni vururum' dedi. Sonra korkudan heyecanla havaya doğru bir el ateş ettim. Daha önce de bize 'tel örgüden sivil, polis, jandarma kim gelirse gelsin ateş edin' emri verilmişti. Ondan sonra tank geldiği sırada da ateş edilmemiz istendi. Ben de sadece havaya ateş ettim. Ateş etmemiz üzerine polisler de bize ateş etti. Korkudan elim ayağım titriyordu. Sürünerek koğuşlar bölgesine geçtim. Daha sonra karargah bölüğünün yazıhanesinin oraya geçtik. Orada da silahlı şekilde 50-60 kişi vardı. Ben de silahımı bırakarak orada beklemeye başladım. Çatışma devam ediyordu. Sabah saat 11 gibi ince bir çubuğa beyaz bez bağlayarak dışarı çıkıp teslim olduk."

"Darbe nedir bilmiyorduk"

Darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığı karargahında onbaşı rütbesiyle görev yapan tutuksuz sanık Halil İbrahim S. ise olayın üzerinden çok zaman geçtiğini, yaşananları tam olarak hatırlamadığını aktardı.

Hatırladıklarını anlatacağını belirten Halil İbrahim Y, "Ben 1 ay önce kışlaya gelmiştim. Bize nöbet yazmıyorlardı. Gece 3-4 gibi Hüseyin Üsteğmenin sesiyle uyandım, kendisini görmedim. Sonra arkadaşlarla silahlarımızı almaya gittik. İbrahim Binbaşı bize 'içeri kim gelirse gelsin, ateş açılacak' emrini verdi. Darbe nedir bilmiyorduk. Bizi yönlendirecek kimse yoktu. Biz vatanımız ve milletimiz için oradaydık." savunmasında bulundu.