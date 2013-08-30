Atatürk'ün Dumlupınar'daki görüntüleri ortaya çıktı

AFYONKARAHİSAR





Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki Zafer Tepe'de, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nın temel atma törenine katıldığı görüntüleri ortaya çıktı.

Afyonkarahisarlı Araştırmacı Yyazar Hasan Özpunar, Büyük Zafer'in 91. yıl dönümünde, Atatürk'ün, yabancı arşivlerde bulunan görüntülerine ulaştı.

Özpunar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dumlupınar'daki Zafer Tepe'de bulunan Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'na, Atatürk'ün çok büyük önem verdiğini ve temel atma töreninde de bizzat bulunduğunu ifade etti.

Anıtın, kaskatı olmuş koluyla bayrağı hiçbir şeye rağmen bırakmayan, elinden düşürmeyen şehit sancaktarı anlattığını dile getiren Özpunar, yaptığı araştırmada, yabancı arşivlerden bu ana ait görüntülere ulaştığını söyledi.

Özpunar, Atatürk’ün Afyonkarahisar üzerinden trenle geldiği tören alanı yakınındaki Selkisaray Köyü’nde karşılanışının yer aldığı görüntülerde, törende yaptığı konuşma ile alanın genel görüntülerinin bulunduğunu söyledi.

Yabancı film arşivlerinde yer alan kısa filmin, döneminin teknolojisi gereği sessiz olarak çekildiğini belirten Özpunar, Atatürk’ün temelini attığı Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı’nın Milli Mücadele'yi en iyi anlatan anıtlar arasında yer aldığını ve Türkiye’nin en ünlü mimarlarından Arif Hikmet Koyunoğlu’nun eseri olduğunu kaydetti.

Özpunar, anıtının hikayesini ise şöyle anlattı:

"31 Ağustos 1922'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk savaş meydanını gezerken, düşaman topçusunun ateşiyle çukura gömülmüş fakat taşıdığı sancağı bırakmamış bir mehmetçiği görür. Bu olay onu çok duygulandırır. Olaydan 2 sene sonra bu görüntünün ebediyyen yaşaması için bu anı anlatan bir anıt yapılmasını ister. Atatürk, 30 Ağustos 1924'te de bu anıtın temel atma törenine katılır. 1927 tarihinde de açılışı yapılır."