Atatürk'ün ilk basın toplantısının yıl dönümü kutlandı

KOCAELİ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısının 94. yıl dönümü, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) ve İzmit Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen törenle kutlandı.

İzmit'teki Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Basın Onur Günü" törenine, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, 56 ilin gazeteciler cemiyeti başkanı, idari ve mülki erkan ile kentte görev yapan gazeteciler ve yakınları katıldı.

Vali Güzeloğlu, törende, içinde bulundukları yüzyılın başında Türkiye'nin geleceğini yok etmek isteyen hainliklerin karşısında, yok edilmeye çalışılan bir milletin şanlı direnişinin yaşandığını söyledi.

"Atatürk'ün kayıtlara geçen ilk ve tek basın toplantısı"

KOGACE Başkanı Çetin Gürol da içinde özgürce yaşadıkları vatan topraklarının, çok önemli ve tarihi kırılma noktalarının ardından kendilerine sunulduğunu, 16 Ocak 1923 tarihinin de bu noktada büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün, 16 Ocak 1923'te, Kasr-ı Hümayun'da bir grup gazeteciyle saatler süren toplantı yaptığını anımsatan Gürol, Atatürk'ün hayatındaki ilk ve tek basın toplantısı olarak tarihe geçen bu olayda ilk defa "cumhuriyet" fikrinin ortaya atıldığını hatırlattı.

Gürol, içerdiği anlam dolayısıyla 16 Ocak 1923'ün kendileri için 3 büyük önemi olduğuna dikkati çekerek, "Kuşkusuz ki bunlardan birisi cumhuriyettir ve söz veriyoruz, cumhuriyete sahip çıkacağız. İkincisi ise basının önemidir. Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyet fikrini ilk olarak basın mensuplarına açması, basına verdiği önemi ortaya koymaktadır. Üçüncüsü ise yaşadığımız kent olan Kocaeli'dir. Atatürk'ün bu önemli toplantıyı Kocaeli'de yapması, bu kente duyduğu sevgiyi ortaya koymaktadır." şeklinde konuştu.