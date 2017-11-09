Atatürk'ün giysilerine tarihi dokunuş

İSTANBUL - Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, üç adet gömlek, bir pijama takımı ve bir ropdöşambırdan oluşan giysileri bir buçuk yıl önce Konya Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi'nden, konservasyon için İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvar Müdürlüğü Tekstil Laboratuvarı Restoratörü Seda Sancaklı, 3 kişilik ekibin gerçekleştirdiği konservasyon çalışmasını AA muhabirine anlattı.

Geçen yıl laboratuvara gelen Atatürk'ün giysilerinin üç adet gömlek, bir pijama takımı ve bir ropdöşambırdan oluştuğunu ifade eden Sancaklı, bu eserler üzerinde konservasyon çalışması yürüttüklerini belirtti.

Dijital mikroskop ve görsel olarak yaptıkları analizlerde, özellikle pijama takımında ışığın olumsuz etkilerinden dolayı renklerinde solma, liflerinde aşırı derecede toz, kir tabakasının tutunduğunu gördüklerini aktaran Sancaklı, bunun için çeşitli cihazlarla belgelemeyi tamamladıklarını söyledi.

Sonraki aşamada ise düşük emiş gücüne sahip vakum aletleriyle temizlik yapıldığını, ardından soğuk buhar verilerek cam ağırlıklar altında düzleştirildiğini belirten Sancaklı, Konya Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesine ait bu eserlerin teslim edilmek üzere paketlendiğini ifade etti.

"Çok heyecan verici, çok muazzam bir şey"

Eserlerin ölçülerine uygun askılar tasarlandığını ve özel kutulara yerleştirildiğini dile getiren Sancaklı, Büyük Önder Atatürk'e ait bu giysiler üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmadan ötürü duyduğu gururu şöyle anlattı:

"Çok heyecan verici, çok muazzam bir şey. Hepimiz için önemli olan bir liderin eserleri üzerinde çalışmak, herkese fazla nasip olmayacak bir şey. Birebir bu eserlerle temas etmek, onların yaşam sürelerini uzatmak bizim için çok önemli. Zaten çok severek yaptığımız bir iş. Tekstil biraz daha zahmetli, çalışması zor ve organik bir malzeme olduğu için yaşayan bir malzeme. Çevresel faktörlere karşı çok duyarlı ve tepkisini çok fazla hızlı şekilde bize gösterebiliyor. Atatürk'ün eserlerinin yaşam sürelerini uzatmak ve daha uzun yıllar boyunca koruyup, yeni nesillerin de görmesini sağlamak bizim için çok önemli."