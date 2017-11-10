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Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında tören

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 79. yılında, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında tören

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 79. yılında, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

10 Kasım 2017 Cuma 10:29
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Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında tören

İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 79 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma töreni, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, İstanbul Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, İstanbul 52. Tümen Komutanlığı'ndan Piyade Albay Turgay Özkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın kurumları adına buketlerini, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği yatağın üzerine bırakmalarıyla başladı.

Büyük Önder'in hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de, saat 09.05'te hayata gözlerini yumduğu, Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. Saatlerin tam 09.05'i gösterdiği anda polis memurları da duygusal anlar yaşadı.

Odadaki törenin ardından Ayşe Nur Bahçekapılı, Mavi Salon'daki Dolmabahçe Sarayı Özel Defteri'ni imzaladı. Bahçekapılı, yazısında, şunları kaydetti:

"Gösterdiğiniz hedefe ulaşmak gayesiyle açtığınız yolda hiç durmadan yürüyeceğimize ant içmiştik. Büyük bir inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Milli mücadelede üstlendiğiniz ağır sorumluluğun altından kalkarken taşıdığınız inanç ve gösterdiğiniz gayret, bizlere örnek olmaktadır. Emanetiniz ehil ellerdedir. TBMM üyeleri olarak, miras bıraktığınız eserinizi ilelebet yaşatmanın inanç ve gayretiyle çalışıyoruz. Vatanımızı bölmek, milletimizin huzurunu kaçırmak isteyen ihanet şebekelerine karşı verdiğimiz mücadelede en küçük bir zafiyet göstermeden, milletimizi güven içinde, huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşatmak için bizlere bıraktığınız miras için minnet duyuyor, şükranlarımızı arz ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Saat 08.00 itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılan oda, törenin ardından tekrar ziyaret edilmeye başlandı. Saray önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ve öğrenciler, Atatürk'ün yatağına ve çevresine beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı.

Ziyaret sırasında bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Bazı vatandaşlar Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken, bazıları da fotoğraf çekti. Dışarı kurulan ekranlardan içerideki tören ile Atatürk'ün fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi yansıtıldı.

TBMM Milli Saraylar ve Beşiktaş Belediyesi de saraya ziyarete gelen vatandaşlara çay ikramında bulundu.

Törenler sırasında bir askeri fırkateyn de Dolmabahçe açıklarına demirledi. Bir grup genç de jet skilerle Dolmabahçe Sarayı önünde gösteri yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk10 KasımTürkiye Cumhuriyetinin Kurucusu
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