Atatürk Havalimanı'nın iniş ve kalkışlara kapatıldığı iddiasına yanıt

İSTANBUL

İstanbul Valiliği, Atatürk Havalimanı'nda normal iniş ve kalkış seferlerine devam edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya ve internette Atatürk Havalimanı'nın iniş ve çıkışlara kapatıldığına dair asılsız haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Atatürk Havalimanımızda normal iniş ve kalkış seferlerine devam edilmekte olup bu tür asılsız haberlere vatandaşlarımızın itibar etmemeleri önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan emniyet yetkilileri de güvenlik önlemleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nın girişinde sürdürülen çalışmalar nedeniyle zaman zaman trafik yoğunluğu oluştuğunu bildirdi. Havalanından çıkışta ise sorun yaşanmadığı kaydedildi.