Atatürk Havalimanı'nda 'İsveç uyarısı' ilanı

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki bir billboarda, Türkçe ve İngilizce "Seyahat uyarısı. İsveç'in dünyada tecavüz oranı en yüksek ülke olduğunu biliyor musunuz?" yazılı ilan verildi.

Terminalde turistlerin yoğun olarak kullandığı alana konulan ilanda, Güneş gazetesinin "Tecavüz ülkesi İsveç" manşetli sayfası da bulunuyor.

Havalimanında bulunan reklam panolarının özel bir şirket tarafından işletildiği öğrenildi.

"Türkiye'yi karalamaya çalışıyorlar"

Almanya'da yaşayan yolculardan Selahattin Ödük, havalimanında yaptığı açıklamada, Avrupa'nın, Türkiye'nin turizmini etkilemek için bazı çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Ödük, bu duruma karşı olduklarını ifade ederek, "Türkiye'yi karalamaya çalışıyorlar. Şu anda cennet gibi bir yerde yaşıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de yaşamayı çok istediğini vurgulayan Ödük, turistlerin Türkiye'ye gelerek buradaki güzellikleri görmesi gerektiğini kaydetti.

Ödük, "Avrupa 'Türkiye'ye giderseniz bomba olayı var, şu var bu var, şu olay oluyor' diyerek, hep korkuyla turistik yerlerimizi boşaltmaya çalışıyor. Kıskandıklarından bunu yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışında yaşayan Şerif Doğan ise Türkiye'nin güzelliklerine dikkati çekerek, Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını ifade etti. Doğan, bazı asılsız haberlerle Türkiye'nin karalanmaya çalışıldığını anlatarak, "Bu ülkeyi aynı Suriye gibi, Irak gibi, Afganistan gibi bölmeye çalışıyorlar. Bunlar yalan, oyuna gelmeyelim." dedi.