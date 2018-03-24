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Atatürk Havalimanında bir yolcu kaçak pırlanta ile yakalandı

Atatürk Havalimanı'nda İranlı yolcu tarafından yurda kaçak getirilmek istenen, şeker paketlerine sarılmış 550 gram pırlanta bulundu.

Atatürk Havalimanında bir yolcu kaçak pırlanta ile yakalandı

Atatürk Havalimanı'nda İranlı yolcu tarafından yurda kaçak getirilmek istenen, şeker paketlerine sarılmış 550 gram pırlanta bulundu.

24 Mart 2018 Cumartesi 16:26
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Atatürk Havalimanında bir yolcu kaçak pırlanta ile yakalandı

Atatürk Havalimanı'nda, yurda kaçak getirilmek istenen, şeker paketlerine sarılmış 550 gram pırlanta tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri 22 Mart'ta tarifeli uçakla Mısır'ın başkenti Kahire'den İstanbul'a gelen İranlı kadın yolcu M.M'yi (25) şüphe üzerine takibe aldı.

Dış Hatlar Geliş katında gümrük memurlarına herhangi bir beyanda bulunmayan M.M'yi durduran polis, yolcunun valizini aradı. Aramada, şeker paketlerine sarılı küçük poşetlerde 550 gram pırlanta bulundu. Pırlantaların piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyon dolar olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan M.M'nin ifadesinde, Kahire'den önce Dubai'de bulunduğunu, bir İngiliz'den şeker paketlerini İstanbul'da teslim etmek üzere aldığını, paketlerin içinde pırlanta olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin ifade vermesinin ardından hakkında adli işlem başlatılarak serbest bırakıldığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Atatürk HavalimanıKaçak Pırlanta
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