Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında 18 tahliye

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin, 95'i tutuklu 159 sanığın yargılandığı davada, 18 tutuklunun tahliyesine karar verildi.
AA
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin, 95'i tutuklu 159 sanığın yargılandığı davada, 18 tutuklunun tahliyesine karar verildi.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin, 95'i tutuklu 159 sanığın yargılandığı davada, 18 tutuklunun tahliyesine karar verildi.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin, 95'i tutuklu 159 sanığın yargılandığı davada, 18 tutuklunun tahliyesine karar verildi.
AA