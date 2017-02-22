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Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen ve 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 46 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen ve 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 46 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

22 Şubat 2017 Çarşamba 11:03
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Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen ve 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 46 sanık hakkında hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BakırköyAtatürk HavalimanıDeaş
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