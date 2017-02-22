Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen ve 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 46 sanık hakkında hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verdi.
AA
Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen ve 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 46 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen ve 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 46 sanık hakkında hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verdi.
AA