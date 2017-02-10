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Atatürk Havalimanı'nda uçağa otobüs çarptı

Türk Hava Yollarının Gaziantep-İstanbul seferini yapan uçağına, Atatürk Havalimanı'nda yolcuları indirdiği esnada yer hizmetleri otobüsü çarptı.

Atatürk Havalimanı'nda uçağa otobüs çarptı

Türk Hava Yollarının Gaziantep-İstanbul seferini yapan uçağına, Atatürk Havalimanı'nda yolcuları indirdiği esnada yer hizmetleri otobüsü çarptı.

10 Şubat 2017 Cuma 10:08
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Atatürk Havalimanı'nda uçağa otobüs çarptı

Türk Hava Yollarının (THYGaziantep-İstanbul seferini yapan uçağına, Atatürk Havalimanı'nda yolcuları indirdiği esnada yer hizmetleri otobüsü çarptı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde THY'nin TK-2223 sefer sayılı Gaziantep-İstanbul seferini gerçekleştiren uçak, sorunsuz bir şekilde Atatürk Havalimanı'na indi.

Uçak park ettikten sonra yolcuları almaya gelen yer hizmetleri otobüsü ise bu esnada uçağın burun kısmına çarptı.

Maddi hasara neden olan kazanın ardından uçak, teknik hangara çekildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıTHYGaziantep-İstanbul
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